Jesienne sukienki są doskonałym urozmaiceniem garderoby na chłodniejsze miesiące roku. To nieprawda, że trzeba z nich rezygnować wraz z końcem lata. Modele na jesień są równie kobiece, eleganckie i zgodne z trendami na jesień i zimę 2019/2020. Oto 4 propozycje z nowej kolekcji H&M, które warto kupić.

Reklama

Sukienka w kwiaty, H&M, cena ok. 129,99 zł

Kwiaty tylko na lato? Nic z tych rzeczy. Te jesienne są równie piękne. Mają przygaszone, ciepłe kolory, które doskonale komponują się z zamszowymi dodatkami i dzianinami. Sukienka o modnej długości do połowy łydki wpadnie w oko wielbicielkom estetyki vintage.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w kratę, H&M, cena ok. 99,99 zł

Największą zaletą kratki jest to, że nigdy nie wychodzi z mody. W tym sezonie wraca na fali trendu na lata 70. Sukienka, którą proponujemy, doskonale wpisuje się w ten nurt. Jest prosta i klasyczna, dzięki czemu posłuży znacznie dłużej niż przez jeden sezon.

fot. Materiały prasowe

Sukienka w groszki, H&M, cena ok. 149,99 zł

Grochy i groszki są szalenie kobiece! Kochają je wielbicielki mody z nutką retro. Sukienki w ten uroczy deseń są absolutnym hitem. Wśród nich prym wiodą modele w kolorze czarnym z białymi groszkami. Jeśli jeszcze nie masz takiej w swojej szafie, koniecznie musisz to zmienić.

fot. Materiały prasowe

Szmizjerka, H&M, cena ok. 229,99 zł

Koszulowy fason w połączenie z ciepłym odcieniem brązu to absolutny must have na jesień. Idealna propozycja nie tylko do pracy, ale również na wiele innych okazji. Noś z botkami, kozakami lub hitowymi w tym sezonie kowbojkami.

fot. Materiały prasowe

Reklama

Przeczytaj:

10 hitów kolekcji H&M na jesień 2019 - ubrania i dodatki

Sukienka z jesiennej kolekcji H&M hitem Instagrama