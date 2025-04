Gdzie szukać trendów na sezon wiosna-lato 2020? Najlepiej na... Instagramie. Influencerki, blogerki i celebrytki już doskonale znają najnowsze kolekcje znanych sieciówek. Wiele nich już upolowało nowinki z ofert popularnych marek. Najnowsze odkrycie internautek to kombinezon, który robi furorę na Instagramie. Jest stylowy, ale także uniwersalny - będzie pasował na każdą sylwetkę. Zobacz, jak wygląda i ile kosztuje!

Reklama

Kombinezon w stylu utility z H&M

Kombinezon z H&M jest utrzymany w stylu utility, który jest lubiany przez wiele kobiet. Dlaczego? Przede wszystkim za wygodę, która jest jego myślą przewodnią. Inspiracją do powstania tego trendu była odzież robocza, a zatem ubrania tego typu powinny być komfortowe, praktyczne. Te wszystkie warunki spełnia nowinka z wiosennej kolekcji H&M.

fot. Materiały prasowe

Kombinezon ma długie rękawy, kieszenie na piersiach i nogawkach. Kobiecym akcentem jest wiązany pasek w talii, który pięknie wyeksponuje najwęższe miejsce sylwetki. Na uwagę zasługuje również beżowy kolor, który będzie pasował do każdego typu urody.

Cena kombinezonu to 149,90 zł. Produkt nie jest dostępny w salonach stacjonarnych. Można go kupić w sklepie internetowym marki H&M. Na razie nie ma problemu z dostępnością rozmiarów (od 32 do 50), jednak mając na uwadze popularność tej modowej perełki, może się okazać, ta sytuacja może szybko się zmienić.

Jak nosić kombinezon utility? Jest kilka możliwości. Jeśli chcesz dodać mu nieco elegancji, postaw na zestaw ze szpilkami i szykowną torebką, a na ramiona zarzuć ramoneskę. Natomiast, gdy opowiada ci jego luźny, niezobowiązujący charakter, wybierz wygodne sneakersy i jeansową kurtkę.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Kurtka z H&M nowym hitem Instagrama. Jest modna, ale wzbudza kontrowersje...

Ten klasyczny sweter z H&M podbija Instagram. Kosztuje tylko 79 zł

Złota kurtka Małgorzaty Rozenek podbija Instagram. Podobną kupisz w H&M