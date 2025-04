Kurtka to niekoniecznie grube, ocieplane nakrycie wierzchnie. Cienka narzutka idealnie sprawdzi się jako nakrycie pasujące do letnich sukienek i bluzeczek. Jakie kurtki z wyprzedaży wybrać, by pasowały na lato i na wczesną jesień? Sprawdź! Przedstawiamy kilka letnich i modnych modeli, które na pewno wpadną w oko.

Dżins i skóra zawsze w modzie

Tradycyjne modele z dżinsu oraz ze skóry zawsze były i będą szalenie modne. Godne polecenia są też czarne skórzane ramoneski do letnich luźnych sukienek. Będziecie wyglądać w nich oszałamiająco. Jest to dodatek na każdą okazję. Czy to do pracy, wesele, bądź też na wspólne wyjścia z przyjaciółmi. Genialny pomysł takiego połączenia rekomendujemy paniom w każdym wieku.

Sztruks zamiast dżinsu

Podobny efekt uzyskacie zakładając kurteczką dżinsową. Alternatywą dla dżinsu będzie założenie sztruksu. Ten zawsze jest w modzie i wiele kobiet bardzo sobie go ceni. Popularny kolor to różne odcienie brązu. Do zestawienia - sztruksowa krótka kurtka z luźną białą sukienką może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Alternatywa dla miłośników sportu

Kolejnym fasonem są kurtki sportowe. Są one cienkie, ale nieprzemakalne. Specjalnie stworzone na deszczowe, ale stosunkowo ciepłe dni. Nie przepuszczają one zimna z zewnątrz. Świetnie nadają się do dżinsów lub spodni sportowych.

Takie kurtki z pewnością przydadzą wam się na letnie wyjazdy, gdzie czasem trudno przewidzieć pogodę.