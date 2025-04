Płaszcze są ponadczasowe, a choć ich fasony ulegają mniejszym bądź większym modowym eksperymentom, to zawsze są odzieżową bazą na jesień - niestety dość kosztowną, ale nam udało się znaleźć model w bardzo dobrej cenie - 99 zł.

Czarny płaszcz na jesień w Lidlu za 99 zł

Płaszcz z Lidla ma uniwersalny, czarny kolor. Jest jednorzędowy, zapinany na trzy duże guziki i ma przedłużony krój - sięga do kolan. To ponadczasowy fason, który nie wyjdzie z mody przez wiele lat.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Płaszcz z Lidla jest wykonany w 100% z poliestru imitującego wełnę, a ten z definicji nie sprawdzi się na większy chłód czy silniejszy wiatr. Niemniej jednak w zestawieniu z ciepłym golfem, mięsistym swetrem czy np. bluzą w panterkę, będzie odpowiedni na jesienne dni.

Ten modny płaszcz jest dostępny w rozmiarze od 34 do 46. Możesz go kupić w sklepie online. Jeżeli chcesz mieć go w swojej szafie, to proponujemy szybko podjąć decyzję, bo naszym zdaniem błyskawicznie się wyprzeda.

