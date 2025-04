Espadryle to od wielu lat stylowa podstawa letniej garderoby. Już dawno przestały być to buty, które nosimy tylko w domu. Teraz to przebój uwielbiany przez blogerki i influencerki z całego świata.

Reklama

Szczególnym powodzeniem cieszą się płócienne espadryle w uniwersalnych kolorach, na punkcie których oszalały miliony kobiet. Nie zawsze udaje nam się jednak kupić model, który jest jednocześnie ładny i tani. Na szczęście znalazłyśmy dla ciebie propozycję, na punkcie której oszalały tysiące klientek marki Reserved. Te espadryle za 69,99 zł wyprzedają się jak świeże bułeczki!

Kremowo-czarne espadryle z Reserved

Propozycja polskiej sieciówki jest wykonana z poliestru i juty. Mają zaokrąglony nosek, a cała wierzchnia krawędź buta zdobiona jest wyraźnym szwem. Buty nie mają materiałowej wyściółki, całość wykonana jest z charakterystycznego dla espadryli jutowego sznurka.

Espadryle są jasnokremowe z czarnym akcentem na palcach. Płaska podeszwa zapewnia wygodę i lekkość, która w letnim obuwiu jest szczególnie pożądana. Możesz mieć pewność, że nosząc propozycję marki Reserved przez cały dzień, nie nabawisz się odparzeń i bolesnych odcisków.

Do wyboru masz rozmiary od 36 do 41. Espadryle są dostępne w najnowszej kolekcji marki, a ich cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, jak na buty idealnie wpasowujące się w sezonowe trendy.

Z czym nosić espadryle z Reserved?

Te najpopularniejsze letnie buty zestawiaj przede wszystkim z casualowymi stylizacjami. Najlepiej odnajdą się w stylu boho lub minimalistycznym. Możesz połączyć je np. z lekką sukienką w egzotyczne wzory z H&M za 129,90 zł lub z błękitną szmizjerką z Pepco za 39,90 zł.

Śmiało możesz też nosić kremowe espadryle z lnianymi spodniami i prostym topem na ramiączkach. Jeśli dzień będzie nieco chłodniejszy, dorzuć jeansową kurtkę. Zyskasz stylizację jak u prawdziwej fashionistki.

Reklama

Na wiosennych zakupach postaw też na:

Modna pleciona torba za 24 zł - idealna nie tylko na plażę

Urocze baleriny za jedyne 19 zł

Klasyczne tenisówki za 39 zł