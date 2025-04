Wszystkie kochamy wiosenne trencze, ale... niektórym z nas już znudził się ten model płaszcza. Na szczęście projektanci mają nowy pomysł na lubiany, lecz już mocno opatrzony, klasyk. W sezonie wiosna-lato 2020 na topie będzie unowocześniona wersja trencza. Czym się różni od tej dobrze znanej?

Zamszowy trencz z H&M

Nowy pomysł na trencz ma swoje źródło w estetyce lat 70. Sam fason płaszcza niewiele się zmienia, jednak radykalnie różni się tkanina, z który okrycie zostało uszyte. Obecnie na topie jest przyjemny w dotyku zamsz syntetyczny. To elastyczny materiał, który pięknie układa się na sylwetce.

Najnowszym hitem jest zamszowy płaszcz z wiosennej kolekcji H&M. Model, który jest obecnie hitem sprzedażowym, prezentuje się fenomenalnie. Ma stylowy karczek z przodu i z tyłu, eleganckie patki na ramionach, a także nie ma zapięcia. Związuje się go jedynie paskiem w talii. Na uwagę zasługuje również ciemnobrązowy kolor, który będzie jednym z najmodniejszych kolorów nachodzącego sezonu.

Płaszcz z H&M to wydatek rzędu 199,99 zł. Jest dostępny w rozmiarach XS-XXL w salonach stacjonarnych marki, a także w sklepie internetowym. Internautki pokochały ten model. Chętnie zamieszczają na Instagramie stylizacje z płaszczem w roli głównej. Jeśli również marzysz, by taki mieć, pospiesz się, może szybko zniknąć ze sklepowych półek.

Zamszowy trencz, podobnie jak pierwowzór z materiału, doskonale sprawdzi się na wiele okazji. Możesz go traktować jako doskonałe uzupełnienie eleganckich stylizacji do pracy, lecz nie tylko. Zgodnie z tym, co zalecają znani styliści, warto skusić się na modowe eksperymenty.

Nam podobają się zestawienia płaszcza ze sportowymi bluzami z kapturem, jeansami i sneakersami. Zbyt odważne? Nie ma problemu, inny pomysł to noszenie tego płaszcza do kwiecistych sukienek w stylu boho. Do tego zestawu najbardziej będą pasowały botki, oczywiście zamszowe.

