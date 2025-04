Ostatnie dwie publikacje o ubraniach dostępnych w Lidlu spotkały się z waszym ogromnym zainteresowaniem. Mamy na myśli tekst o najmodniejszym płaszczu sezonu w Lidlu - mowa o stylowym modelu zdobionym bardzo modną kratą i klasycznej ramonesce za 85 zł.

Dlatego właśnie postanowiłyśmy znaleźć inne modowe hity, które być może wpadną wam w oko. Tym razem na tapecie klasyczne płaszcze za 119 zł.

Brązowy płaszcz Lidl, cena 119 zł

To elegancki płaszcz średniej długości o ponadczasowym kroju, zapinany na zatrzaski. Ma klasyczny kołnierz rewersowy i boczne kieszenie wszyte po bokach.

Takie nakrycie wierzchnie warto mieć w swojej szafie. Nawet jeżeli nie będziesz chodziła w nim na co dzień, to z pewnością przyda się w czasie świąt czy bardziej eleganckich wyjść - na rodzinny obiad czy do teatru.

fot. Materiały prasowe

Ten płaszcz będzie pasował do formalnych i casualowych stylizacji. Równie dobrze wypadnie z ołówkową spódnicą, kaszmirowym sweterkiem i kozakami na słupku, jaki i z dżinsami i wygodnymi sneakersami.

Taki fason będzie leżał dobrze na większości sylwetek. Jedynie panie o figurze klepsydry powinny uważać, bo mogą wyglądać w nim nieproporcjonalnie - niestety nie będzie w nim widać ich wąskiej talii.

Czarny płaszcz Lidl, cena 119 zł

Płaszcz w czarnym kolorze to klasyk, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Nigdy nie wychodzi z mody i nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić w najbliższym czasie. Dlaczego cieszą się takim ogromnym uznaniem? Są odpowiednie na wiele okazji i komponują się idealnie z niemal każdym stylem.

Tak samo, jak model w brązowym kolorze - jest zapinany na zatrzaski, ma boczne kieszenie i rewersowy kołnierz.

fot. Materiały prasowe

Płaszcze są dostępne w sklepie internetowym Lidl w rozmiarach od 36 do 46 i kosztują 119 zł.

