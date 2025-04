Obecnie zegarek to nie tylko ułatwiające życie akcesorium (w końcu jego wszystkie funkcje zastępuje smartfon), ale przede wszystkim stylowy dodatek, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie wyjścia z domu. Mamy do wyboru obecnie mnóstwo wzorów i funkcji - retro zegarki w stylu lat 90., nowoczesne smartwatche, czy multifunkcyjne zegarki elektroniczne.

My jednak wolimy klasykę i jeśli chodzi o zegarek na rękę, wolimy proste formy w stylu Daniela Wellingtona. Duża koperta i elegancki skórzany pasek lub metalowa bransoleta - te zegarki nigdy nie przestaną być modne.

Nie musi być to jednak markowy zegarek, by wyglądał dobrze i spełniał swoją funkcję. W Lidlu znalazłyśmy bardzo ładne dodatki, które kosztują 34 zł, a wyglądają na o wiele droższe.

Zegarki damskie Auriol, cena 34,99 zł

Czarny czy różowy pasek? Złoto czy srebro? Opcji jest naprawdę dużo. Szczerze mówiąc, my chyba nie potrafiłybyśmy zdecydować się na jeden...

Elegancka metalowa bransoleta to doskonały wybór dla prawdziwych elegantek. Będzie pasował zarówno do eleganckiego trenczu i codziennej marynarki, jak i naprawdę wieczorowej kreacji. Jeżeli szukasz czegoś bardziej uniwersalnego, wybierz zegarek na skórzanym pasku. Będzie pasował do eleganckich stylizacji, ale wpasuje się też w całkowicie casualowy look.

Zegarki są wyposażone w precyzyjny kwarcowy mechanizm, a ich bateria wytrzyma aż 2,5 roku. Zegarek jest do tego wodoodporny. Chociaż nie polecamy nurkowania z nim na ręce, bez obaw możesz go zamoczyć podczas np. mycia rąk.