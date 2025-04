Początek nowego roku to gorący okres wyprzedaży zimowych! Większość sieciówek wystartowała z przecenami 27 grudnia, choć były i takie, które kusiły obniżonymi cenami jeszcze przed świętami. Obecnie wyprzedaże opanowały wszystkie marki odzieżowe! Do których sklepów warto zajrzeć, by upolować największe perełki? Wybrałyśmy 10 rzeczy z 10 sieciówek!

Reklama

Zimowe wyprzedaże 2019 - lista sklepów

Duże sieci wyprzedają kolekcje jesienno-zimowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Obniżki zaczynają się zwykle od 30%, a sięgają nawet... 90%! To doskonała okazja, by uzupełnić garderobę o kilka nowości. Promocje dotyczą zarówno sklepów stacjonarnych, jak i sprzedaży internetowych.

Obecnie wyprzedaż zimowa trwa w następujących sieciówkach:

Zara,

H&M,

Bershka,

Stradivarius,

C&A,

Promod,

Wittchen,

Mohito,

Orsay,

i wielu innych.

Co warto kupić?

Najlepszą strategią na wyprzedaże jest kupowanie klasycznych ubrań i dodatków. Idealnym wyborem są ponadczasowe wzory i fasony, które posłużą dłużej niż przez jeden sezon. Są rzeczy, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Warto polować na nie na wyprzedażach, bo właśnie wtedy jest okazja, by nabyć je prawie za bezcen.

Nasze propozycje wyprzedażowych łupów to m.in. beżowy trencz, mała czarna, sznurowane botki, dżinsy typu culotte czy kurtka ze sztucznego futerka. Na kolejnych stronach znajdziesz 10 klasycznych ubrań, które upolowałyśmy w sklepach 10 popularnych sieciówek!

Reklama

Więcej hitów z wyprzedaży:

10 rzeczy, które warto kupić na wyprzedaży w H&M!

Ruszyła wyprzedaż w Zarze! Wśród przecenionych rzeczy HITOWA sukienka sezonu