Lidl nie przestaje zaskakiwać okazjami cenowymi. W dyskoncie coraz częściej pojawiają się modowe perełki, które można kupić za grosze. Nasze czytelniczki uwielbiają, kiedy mogą kupić coś stylowego w niskiej cenie. Kilka dni temu zachwyciły się innymi ubraniami z Lidla np.: modnymi sukienkami na wiosnę, klasycznymi ramoneskami czy rewelacyjną parką. Najnowsza propozycja to klasyczne spódnice ołówkowe.

Spódnice ołówkowe w Lidlu

Eleganckie spódnice ołówkowe sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na wyjście do restauracji. W Lidlu dostępne są trzy stylowe modele. Czarny i srebrny (bardzo hot!) są uszyte z materiały skóropodobnego. Granatowy - z miękkiej i przewiewnej wiskozy. Wszystkie są dostępne w rozmiarach od XS do XL. Cena to 29,99 zł.

Spódnica ołówkowa to absolutna klasyka mody. To tak zwany must have, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Tego typu spódnica ma wysoki stan, dopasowany fason, który fenomenalnie podkreśla talię, biodra i pośladki, dodatkowo optycznie wysmuklając sylwetkę i wydłużając nogi. Nic dziwnego, że to ulubiony rodzaj spódnicy większości kobiet. Idealnie leży szczególnie na figurze klepsydry, lecz świetnie będą w niej wyglądały również panie o kształtach gruszki, a także innych typach sylwetek.

Spódnica ołówkowa idealnie sprawdza się do pracy i na inne oficjalne okazje. Doskonale komponuje się z tradycyjnymi koszulami, zwiewnymi bluzkami, dopasowanymi żakietami i marynarkami. W roli dodatków sprawdzą się nieśmiertelne szpilki, a także botki lub kozaki.

Innym pomysłem na stylizacje ze spódnicą ołówkową jest przełamanie jej eleganckiej konwencji, elementami stylu causalowego lub sportowego. Mogą to być obszerne swetry, bluzy z nadrukami czy stylowe sneakersy.

Spódnice są dostępne w sklepie internetowym Lidl. Cena to 29,99 zł. Numer produktu: 100270993.

