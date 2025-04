Ramoneska to kurtka, która nigdy nie wyjdzie z mody. Pasuje do sukienki, jeansów i eleganckich spodni, a do tego dobrze chroni przed wiatrem i chłodnymi porankami, które dokuczają nam szczególnie w pierwszych dniach wiosny. Jednocześnie jest na tyle przewiewna, że sprawdzi się także w ciepłe i słoneczne, ale lekko wietrzne dni.

Reklama

Każda z nas lubi okazje, szczególnie jeśli dotyczą ponadczasowych i uniwersalnych rzeczy, które zostaną w naszych szafach na lata. Tym razem znalazłyśmy piękną skórzaną kurtkę za jedyne 79 złotych. Gdzie ją kupić?

Damska kurtka skórzana, cena 79,90 zł

Tę prawdziwą perełkę można już niedługo kupić w... Biedronce. W asortymencie dyskontu pojawi się już 5 marca, a oferta potrwa do 14 marca.

To wyjątkowo klasyczny krój, ale wcale nie oznacza to, że jest grzeczny! Ta ramoneska ma prawdziwy rockowy pazur i przywodzi na myśl amerykańskie gangi motocyklowe. Wszystko dzięki poziomym przeszyciom na rękawach, które dodają jej niesamowitego wyglądu.

Asymetryczny suwak nie tylko pięknie wygląda, ale odwróci też uwagę od drobnych niedoskonałości figury, np. nieproporcjonalnych ramion czy bioder. Załóż ją do zwiewnej sukienki i butów typu biker lub do jeansów i sportowych butów.

Ramoneska z Biedronki jest dostępna w jednym kolorze i rozmiarach od S do L. Możesz jednak sprawić podobną swojemu ukochanemu - w ofercie Biedronki pojawiły się ramoneski męskie w dokładnie tej samej cenie. Dzięki temu będziecie mogli wyglądać razem jak Danny Zuko i Sandy Olsson... lub Sid i Nancy, jeśli wolicie. ;)

Reklama

Przeczytaj więcej o ofertach i promocjach w Biedronce: