Espadryle to od wielu lat stylowa podstawa letniej garderoby. Już dawno przestały być to buty, które nosimy tylko w domu. Teraz to przebój uwielbiany przez blogerki i influencerki z całego świata.

Szczególnym powodzeniem cieszą się płócienne espadryle w uniwersalnych kolorach, na punkcie których oszalały miliony kobiet. Obecnie hitem są buty z Zary za 119 zł i Mohito za 69,90 zł. Jeżeli nie chcesz przepłacać, to powinnaś zwrócić uwagę na espadryle z Lidla za 29,90 zł. Są równie ładne i bardzo podobne do modeli, które są hitem sezonu. Jak wyglądają?

Czarne espadryle z Mohito i Zary hitem lata 2020

Niemal identyczne propozycje mają w swojej ofercie Mohito i Zara. Kosztują jednak nieco więcej, dlatego sama musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, ile chcesz wydać na buty, które wytrzymają jeden sezon. My jesteśmy zdania, że buty z Lidla są nawet ładniejsze od propozycji sieciówek i nie warto przepłacać.

fot. Od lewej espadryle Mohito, cena 69,90 zł; czarne espadryle Zara, cena 119 zł

Czarne espadryle z Mohito (na zdjęciu po lewej stronie) są wykonane z weluru i juty. Kupisz je w rozmiarach od 36 do 41, a kosztują 69,90 zł. Są niezwykle minimalistyczne i będą pasowały do wielu stylizacji, jednak materiał, z którego są wykonane dość szybko się przeciera i łatwo się brudzi.

Propozycja z Zary (na zdjęciu po prawej stronie) to już nieco wyższa półka. Czarne espadryle kosztują 119 zł i do wyboru również masz rozmiary od 36 do 41. Buty wykonane są z poliestru i poliuteranu, a wyściełane są bawełnianą wkładką. Mogą być nieco sztywniejsze niż espadryle z Lidla, a przez to nieco mniej wygodne.

Czarne espadryle z Lidla za 29,90 zł

Propozycja dyskontu jest wykonana z poliestru i juty. Mają zaokrąglony nosek, a brzeg buta zdobi wystrzępiony fragment. Całość podeszwy butów wykonana jest z charakterystycznego dla espadryli jutowego sznurka.

Espadryle są czarne z jasnym akcentem na palcach. Płaska podeszwa zapewnia wygodę i lekkość, która w letnim obuwiu jest szczególnie pożądana. Możesz mieć pewność, że nosząc propozycję Lidla przez cały dzień, nie nabawisz się odparzeń i bolesnych odcisków.

Do wyboru masz rozmiary od 37 do 41. Espadryle są dostępne w najnowszej kolekcji marki, a ich cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, jak na buty idealnie wpasowujące się w sezonowe trendy. Wynosi bowiem zaledwie 29,90 zł.

Z czym nosić czarne espadryle?

Tak naprawdę czarne, minimalistyczne espadryle pasują do każdej letniej stylizacji. Świetnie poradzą sobie w zestawieniu chociażby ze zwiewną szyfonową sukienką w kwiaty i jeansową kataną.

Jeśli chcesz postawić na naprawdę stylową kreację, zestaw espadryle z najmodniejszymi ostatnio kulotami, dopasowanym topem i złotą biżuterią. Zyskasz look idealny na wakacyjną imprezę.

