Wciąż trwa zimowa wyprzedaż w Zarze, a to doskonała okazja, by nabyć modowe hity w atrakcyjnych cenach. Zawsze polecamy, by w czasie sezonowych obniżek kupować klasyczne ubrania i dodatki. Rzeczy, które będzie można nosić przez kilka następnych sezonów, bez względu na nowe trendy. Jedną z takich rzeczy jest niewątpliwie nieśmiertelna ramoneska, którą po prostu trzeba mieć w swojej szafie.

Ramoneska z Zary w niskiej cenie

Ramoneska to krótka kurteczka ze skóry lub ze skóry ekologicznej. Ma nieco drapieżny, rockowy charakter, lecz obecnie jest elementem mody casual. To absolutny must have, który ma swoje stałe miejsce w tzw. garderobie kapsułowej, czyli takiej, w której wszystkie elementy zawsze do siebie pasują.

Model z Zary ma kolor czarny, kołnierz z klapami, metalowy zamek oraz kieszenie zapinane na takie same suwaki. Trudno wyobrazić sobie bardziej klasyczny model. Naszym zdaniem jest to idealny krój, który pasuje do każdej sylwetki.

fot. Materiały prasowe

Cena ramoneski została obniżona aż o 60%. Wcześniej trzeba było za nią zapłacić 199,00 zł. Obecnie kurtka kosztuje jedynie 69,90 zł. To prawdziwa okazja, więc jeśli chcesz mieć tę ramoneskę, pośpiesz się, bo błyskawicznie znika ze sklepu internetowego.

Ramoneska będzie doskonałym uzupełnieniem wielu stylizacji. Można ją nosić jako kurteczkę w czasie cieplejszych dni lub jako rodzaj żakietu, gdy jest chłodniej. Pasuje niemal do każdego stylu. Dopełni zestawy biurowe z koszulami, ołówkowymi spódnicami lub cygaretkami.

Będzie świetnie wyglądać z ubraniami w stylu boho np. zwiewnymi sukienkami w kwiatowe wzory. Dobrze dopełni każdy look z jeansami, sportowymi butami i t-shirtem. Trudno o bardziej uniwersalną rzecz, właśnie dlatego inwestycja w ramoneskę to doskonały pomysł.

