Kiedy nie chcesz zakładać dżinsów i t-shirtu, a zależy ci na wygodzie - koszula z PEPCO może być rozwiązaniem.

Koszula z otulającej ciało wiskozy dostępna w PEPCO

W obecnym sezonie w sieci sklepów PEPCO mamy do wyboru bluzki i koszule ze świetnym składem: t-shirty z bawełny za 9,99 zł czy bluzki hiszpanki za 19,99. Tym razem wpadła nam w oko biała koszula z krótkim rękawem i delikatnym wzorem w motyle. Choć nie każdemu ten print przypadnie do gustu, to każdy doceni stosunek jakości do ceny: 19,99 zł za koszulę w 100% wykonaną z wiskozy to rzadkość.

fot. Materiały prasowe

Czemu tak chwalimy wiskozę? Trudno o lepiej oddychającą tkaninę - wiskoza przyjemnie otula ciało i ma bardzo dobre właściwości termoregulacyjne. W okresie wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia nie spocisz się w niej. Nie wchłania przykrych zapachów, świetnie się pierze, a ubranie na długi czas zachowuje pożądany kształt.

Wzór różowo-fioletowych motyli na bluzce dla dorosłej kobiety może się wydawać infantylny, ale czy nie potrzebujesz czasem wygodnej, funkcjonalnej odzieży nawet do wyjścia na spacer, prac w ogrodzie, odpoczynku na balkonie czy wyjścia na chwilę na zakupy bez zbędnego przebierania się? Koszula z PEPCO nie będzie się gniotła, zaplamiona - wyschnie szybko i bez zagnieceń.

Warto też zwrócić uwagę na kobiecy dekolt w literę V, który optycznie wydłuża szyję, a zatem też - sylwetkę. Plusem są kryte guziki i zaszewka. Koszula jest dostępna w rozmiarach 36-46. W sklepach PEPCO jest dostępna od 26.03.2020.

