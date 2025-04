Szukasz koszuli idealnej? Biała bluzka z Lidla jest wykonana z bawełny, która nie prześwituje i będzie pasować do każdej jesiennej stylizacji. Lidl przecenił ją z 44 zł na 24,99 zł.

Modna koszula z Lidla będzie twoim ulubieńcem jesieni

Biała koszula to podstawowy element garderoby - przed laty kojarzony jedynie z oficjalnymi wydarzeniami krochmalone kołnierzyki czekały na te kilka okazji w roku, by je założyć. Teraz tego typu bluzki zapinane na guziki przechodzą swój renesans i przestają być nudne: ta koszula z Lidla nie tylko prezentuje się świetnie na sylwetce i jest dobrze skrojona, lecz także posiada modny haft z przodu na wysokości dekoltu: ujął on nas subtelnością i dopracowaną formą.

Ponadto biała koszula z Lidla ma kryte guziki, dzięki czemu prezentuje się bardziej elegancko i stylowo. Warto też zwrócić uwagę na długość rękawów - niższe osoby często są zmuszone do ich podwijania. W przypadku tej bluzki na guziki problem rozwiązuje się sam: rękawy zakończone ozdobnym mankietem sięgają przedramienia. Plusem jest też kołnierzyk - nawet na zdjęciu widać, że jest on elegancki i sztywny - to zasługa specjalnej wkładki, która powoduje, że ten element się nie gniecie i łatwo się go prasuje.

Jak stylizować białą koszulę, by wyglądać modnie

Dla wielu osób biała koszula może wydawać się nudna, ale naszym zdaniem sztuka tkwi w dodatkach i odpowiednim kroju bluzki. Prosty fason zawsze się obroni. Jeśli chcesz wyglądać modnie i bezpretensjonalnie, do białej koszuli dobierz hity jesieni 2020: modną czarną ramoneskę za 79 zł, dopasowane jeansy skinny fit z Lidla. Wisienką na torcie są buty - tu w zależności od preferencji, możesz postawić na płaskie klasyczne sztyblety lub modne sznurowane botki w stylu gwiazd.

