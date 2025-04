Choć wyglądają oryginalnie, to odważne klapki z futerkiem coraz częściej można zobaczyć na stopach Polek. Futrzane buty są supermodne, a teraz pojawiły się w Biedronce w cenie 17,99 zł.

Futrzane klapki za 17,99 zł

Choć wydają się być niepraktyczne i zbyt „modowe”, to klapki ze sztucznym futerkiem zyskują coraz pokaźniejsze grono fanów. Interesujący i uniwersalny model można upolować w Biedronce w niskiej cenie do 19.08 lub do wyczerpania zapasów. Wyglądają bardzo stylowo dzięki stonowanej kolorystyce - z pewnością będą pasować do letnich i plażowych stylizacji.

fot. Materiały prasowe

Klapki z Biedronki mają srebrną, łatwą w czyszczeniu podeszwę obszytą ciemnoszarym, pluszowym futerkiem. Jak zapewnia sprzedawca, są lekkie i wygodne i występują w rozmiarach 36-41. Dla mniej odważnych Biedronka prócz futerkowego obuwia oferuje także klapki z holograficznymi elementami lub z kokardkami również w cenie 17,99 zł za parę.

Klapki z futerkiem w stylu gwiazd

Nie bez powodu wzięłyśmy na warsztat kontrowersyjne (dla niektórych) buty. Bestsellerowe klapki z futerkiem marki Puma podbiły serca kobiet za sprawą Rihanny, która stworzyła własną kolekcję inspirowaną tym trendem. Kilka polskich marek również zdecydowało się na produkcję unikatowych butów.

Instagram pęka w szwach od zdjęć prostych stylizacji uzupełnionych właśnie o futrzane dodatki. Na profilach Małgorzaty Rozenek-Majdan czy Natalia Siwiec nie brak looków z futrzanymi klapkami w roli głównej - obie wiedzą, że te ekstrawaganckie buty świetnie korespondują np. z wiskozową białą koszulą, dżinsowymi szortami, tunikami lub sukienkami w panterkę. Mniej odważnym fankom mody proponujemy skórzane klapki z CCC w stylu Katarzyny Zielińskiej.

