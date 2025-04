Kinga Rusin kilka dni temu oczarowała nas swoją piękną neonową sukienką z H&M, a już podbija serca fanów kolejną kreacją. Tym razem również postawiła na model z popularnej sieciówki - do tego dostępny teraz na wyprzedaży. Zamiast płacić za tę sukienkę 199 zł, możesz ją kupić za 119,99 zł.

Kinga Rusin z midi sukience z Mohito

Sukienka, którą wybrała dziennikarka, to klasyczny model midi z długimi bufiastymi rękawami i rozszerzającym się ku dołowi krojem. Jest zebrana w talii, dzięki czemu pięknie podkreśla figurę. Cała sukienka ma delikatny kolor kości słoniowej, jednak to wzory przykuwają największą uwagę. Przypominają bardzo niewyraźne pismo lub odręczne bazgroły.

Dziennikarka założyła do niej szpilki w camelowym kolorze oraz subtelny naszyjnik. Chociaż nie jesteśmy przyzwyczajone do napisów na innych częściach garderoby niż t-shirty i bluzy, to musimy przyznać, że ten duet bardzo dobrze ze sobą współgra!

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest ciągle dostępna na wyprzedaży, ale niestety możesz ją kupić jedynie w rozmiarze 32. Znalazłyśmy kilka modeli, które wyglądają podobnie, a są dostępne w każdym rozmiarze.

Jak nosić białe i kremowe sukienki latem?

Przez całe lato najchętniej nosiłybyśmy tylko sukienki w białych, beżowych i kremowych odcieniach. Mają w sobie coś wyjątkowego - wyglądają jak z wakacji spędzonych na wsi, dzięki czemu doskonale wpisują się w styl boho. Jak je łączyć, by wyglądały jak najlepiej?

Kinga Rusin postawiła na camelowe szpilki i ten kolor to wyjątkowo dobry trop. Podobnie sukienki o jasnych odcieniach łączy np. Anna Lewandowska. Trenerka stawia jednak na klasyczne botki.

W tej stylizacji świetnie sprawdzą się także klasyczne, minimalistyczne klapki na płaskiej podeszwie lub niskim obcasie. Ten rodzaj obuwia na szczęście nie pogrubia optycznie nóg z sukienkami o długości midi oraz mini, możesz więc spokojnie bawić się fasonami i kolorami.

