Wiosna to czas na sneakersy. Doskonale wie o tym Katarzyna Cichopek, która na swoim koncie na Instagramie pochwaliła się zdjęciem w najmodniejszych sportowych butach sezonu. Wiele fashionistek chciałoby mieć je w swojej garderobie.

Katarzyna Cichopek w modnych sneakersach

Aktorka swoim nowym zdjęciem chciała przekazać fanom pozytywne, wiosenne wibracje. Przed obiektywem pozuje z uśmiechem, prezentując bardzo kobiecą stylizację. Gwiazda ma na sobie miękki, kremowy sweter, który zestawiła ze zwiewną spódnicą w grochy. Jednak to buty najbardziej zwróciły naszą uwagę.

Cichopek wybrała klasyczne, białe sneakersy z pastelowymi wstawkami nad piętą. Są to buty pasujące do każdej stylizacji, zarówno do tych bardziej sportowych, jak i eleganckich. W komentarzach gwiazda zdradziła, że buty pochodzą z najnowszej kolekcji Alexandra McQueena. Ten model na stronie dystrybutora kosztuje 1899 zł.

Białe sneakersy w stylu Kasi Cichopek z e-obuwie

Na szczęście my znalazłyśmy niemal identyczną propozycję w sklepie internetowym e-obuwie. Model marki Sprandi do złudzenia przypomina ten od znanego projektanta. Białe sneakersy mają delikatne srebrne wstawki nad piętami i uniwersalny fason. Kosztują zaledwie 99 zł, czyli aż 1800 zł mniej.

fot. Materiały prasowe, sneakersy Sprandi, 99 zł

Sneakersy to potoczna nazwa sportowych butów, które nosimy na co dzień. Kiedyś to pojęcie obejmowało jedynie dobrze wszystkim znane trampki na gumowej podeszwie.

Obecnie za sneakersy uważane są również sportowe buty, które zamiast na zajęcie fitness nosimy do casualowych, a czasem nawet eleganckich stylizacji.

