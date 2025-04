Wiosna to idealny czas na sneakersy. Doskonale wie o tym Katarzyna Cichopek, która na swoim koncie na Instagramie pochwaliła się zdjęciem w najmodniejszych sportowych butach. Nie jedna fashionistka chciałaby mieć je w swojej kolekcji.

Katarzyna Cichopek w sneakersach Balenciagi

Aktorka pokazała fanom, jak spędza czas na domowej kwarantannie. Gwiazda oprócz zabaw z dziećmi i mężem postanowiła stać się perfekcyjną panią domu. Na najnowszym zdjęciu uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, jak wyglądają u niej wiosenne porządki.

A wyglądają bardzo stylowo! Cichopek sprząta balkon w wygodnym dresowym komplecie i jednym z najmodniejszych modeli sneakersów. Gwiazda wybrała buty marki Balenciaga, które lansują znawczynie mody i stylu na całym świecie. Ten sportowy model przypominający skarpetę kosztuje jednak ponad 2,5 tys. złotych. Dla wielu osób to cena nie do przeskoczenia.

Gdzie taniej kupić sneakersy Katarzyny Cichopek?

Przejrzałyśmy jednak kolekcje popularnych sieciówek i udało nam się znaleźć buty, które są bardziej przystępne cenowo. W sklepie e-obuwie możesz kupić sneakersy marki Vagabond, które do złudzenia przypominają te, które nosi Katarzyna Cichopek.

Do wyboru masz 3 wersje kolorystyczne: czarne, khaki i białe. Buty są wykonane z elastycznego materiału, który dobrze dopasowuje się do stopy i miękką podeszwę, zapewniającą wygodę. Kusi przede wszystkim cena sneakersów. Teraz zapłacisz za nie 299 zł. To 10 razy mniej, niż za propozycję od Balenciagi.

Z czym nosić sneakersy?

Tego typu buty najlepiej będą wyglądać w typowo casualowych i sportowych stylizacjach. Dobrze poradzą sobie w towarzystwie joggerów i prostych t-shirtów, ale też dresowych sukienek i jeansowej katany.

Odważniejszą propozycją może być zestawienie sneakersów Vagabond ze zwiewną sukienką lub spódnicą. Tutaj należy jednak odpowiednio wyważyć proporcje, bo buty przypominające skarpetę mogą skracać sylwetkę.

