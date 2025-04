Katarzyna Zielińska często zachwyca nas swoimi stylizacjami - są zawsze utrzymane w bardzo dobrym guście, a aktorka zawsze wygląda wyjątkowo kobieco - nawet w zwykłym dresie i swetrze... Doskonale zna najnowsze trendy i umiejętnie je wykorzystuje.

Reklama

Wiosną, jak większość kobiet, aktorka chowa spodnie do szafy i bardzo chętnie chodzi w sukienkach. My na jej Instagramie wypatrzyłyśmy ostatnio naprawdę piękny model, który idealnie wpisuje się w najgorętsze trendy tej wiosny.

Kasia Zielińska w sukience marki Just Paul

Sukienka, którą ma na sobie aktorka, to bardzo klasyczny model o nieco luźniejszym kroju i długości do połowy uda. Jest zebrana pod biustem, dzięki czemu pięknie podkreśla sylwetkę. Do tego ten subtelny wzór... nie sposób się w niej nie zakochać!

Sukienka marki Just Paul jest piękna, ale kosztuje... 400 złotych. Nie jest to tyle, ile niektóre gwiazdy potrafią wydać na ubranie, ale każdy chyba przyzna, że nie jest to też mała kwota.

Sukienkę o podobnym kroju i równie subtelnym deseniu znalazłyśmy w Zarze. Kosztuje ponad 2 razy mniej, a jest naprawdę piękna.

Sukienka z Zary w stylu Katarzyny Zielińskiej

Grochy i kropki podbiły nasze serca już w ubiegłe wakacje, bardzo więc się cieszymy, że powróciły także w tym sezonie. Sukienka z Zary w grochy to wyjątkowo kobiecy model, który spodoba się każdej fance stylu Kasi Zielińskiej.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z Zary ma bardzo podobny krój do tej, którą wybrała aktorka - kosztuje jednak 139 zł, więc 1/3 tego, co model Just Paul. Do tego jest uszyta z bardzo miłego w dotyku materiału, a pod spodem ma przyjemną podszewkę. Ozdobne, drobne falbanki nie tylko są wyjątkowo modne w tym sezonie, ale też dodają jej prawdziwego uroku.

Ma modną długość do połowy uda, która wspaniale eksponuje nogi. Dzięki temu, że spódnica sukienki jest lekko rozkloszowana, dodatkowo optycznie je wyszczupli. Sukienka w grochy z Zary jest uszyta z poliestru i kupisz ją online w rozmiarach od XS do XL.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków z Zary: