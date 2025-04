Jeśli obserwujesz Kasię Tusk i czytasz jej bloga wiesz, że influencerka nie pokazuje przypadkowych akcesoriów, dodatków czy elementów ubioru. Wszystko jest przemyślane - czytelniczki wypatrzyły u niej buty idealne na wiosnę - zobacz, czemu i nam się podobają.

Kasia Tusk w sneakersach Asics

Szukasz butów na wiosenne spacery, miejskie podróże czy po prostu wygodnych, pasujących do wszystkiego sneakersów? Od kilku sezonów ten typ obuwia podbija Instagram - wiele blogerek i celebrytek pokazuje się w sportowym obuwiu - niekiedy wygląda on zbyt topornie.

Kasia Tusk zaprezentowała się białych sneakersach marki Asics z kolekcji Tiger. Są to lekkie (nie wiele ponad 260 g) buty na 3-centymetrowej podeszwie żelowej, co poprawia komfort chodzenia na co dzień. Wyglądają zgrabnie na nodze nawet u niewysokiej osoby, czego dowodem jest post blogerki - ona sama mierzy ok 160 cm wzrostu, a zatem z uwagą dobiera obuwie tak, by optycznie nie skracało jej sylwetki. To dobry trik!

Białe sneakersy Asics - cena

Buty prezentują się świetnie, a jak z ceną? Buty Asics Tiger (model: Gel-Bnd 1024A040 White/White 100) kosztują 249 zł w cenie regularnej, ale warto wypatrywać promocji. Na stronie eobuwie.pl możesz kupić je z darmową dostawą. Naszym zdaniem białe sneakersy będą pasowały do niemal każdej stylizacji - sukienki w kwiaty, dżinsów, beżowego trencza. Są uniwersalne i modne.

