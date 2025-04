Profil Kasi Cichopek na Instagramie to skarbnica modowych inspiracji w przystępnych cenach. Gwiazda TVP zaprezentowała się w modnym płaszczu marki Sinsay w beżowych odcieniach. Dwurzędowy klasyk kosztuje niewiele ponad 100 zł, a ma domieszkę wełny w składzie.

Płaszcz na jesień za 119,99 zł z Sinsay



Trudno przejść obojętnie obok takiej stylizacji: kiedy pojawiły się pierwsze chłody, Kasia Cichopek ubrała płaszcz z nowej kolekcji Sinsay w beżowo-brązowych odcieniach. Jest zdobiony ultramodną w tym sezonie kratę, którą z powodzeniem możesz łączyć z jednolitymi elementami garderoby, ale nie tylko czerniami czy karmelową tonacją. Tego typu płaszcz świetnie współgra z bardziej energetycznymi barwami, np. seksowną czerwoną sukienką z Lidla za 39 zł.

Plusem płaszcza Kasi Cichopek jest cena adekwatna do jakości: w składzie znalazła się wełna (co prawda 5%, ale to zawsze lepiej, niż nic), bawełna, wiskoza oraz poliester. Dwurzędowe zapięcie i prosty krój sprawdzi się przy niemal każdym typie sylwetki i jest bardzo modny. Płaszcz na jesień z Sinsay występuje także w dwóch innych wersjach kolorystycznych: w drobną kratę z akcentem czerwieni oraz w biało-czarnym połączeniu.

Cichopek zaskoczyła nas też doborem obuwia i akcesoriów. Do klasycznego płaszcza dobrała „grzeczny” beret i... ciężkie, motocyklowe botki na jesień, które również kupisz w Sinsay. To ostatni krzyk mody i hit Instagrama!

