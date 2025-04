Kardigan to najlepszy przyjaciel kobiety. Szczególnie zimą. Niektóre z nas noszą je cały rok i słusznie. Jest to taka część garderoby, która sprawdzi się niemalże przy każdej okazji. Rozpinany sweter możemy nosić zamiast marynarki i jako top. Możemy go nosić pod żakiet (gdy za oknem mróz), a wiosną zamiast płaszcza.

Modne kardigany na zimę

W tym sezonie kardigany to jeden z najgorętszych elementów garderoby. Dzianiny wiodą prym, więc najlepiej sprawdzą się w połączeniu - na cebulkę. Wełniana sukienka, kardigan i szalik. A także klasycznie, dżinsy, top z nadrukiem i krótki sweterek z ozdobnymi guzikami.

Od lewej: Edyta Pazura, Ewa Szabatin i Ewa Pacuła - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Jak nosić kardigany zimą?

Kardigany noszą również gwiazdy. Te nie tylko stylizują je na co dzień, ale i pokazują się w nich na czerwonych dywanach. Ja sweter w tym stylu mam zawsze w pracy. Kiedy jest chłodno mogę po niego sięgnąć, a że pasuje do wszystkiego - nie mam problemu z żadnym zestawem.

Gwiazdy kochają mięsiste swetry - jak je noszą?

W tym sezonie najmodniejsze są mięsiste sploty, oversize'owe kardigany i te w wersji maxi. Jednak klasyczne "bliźniaki" też są wciąż w modzie. Wszystkie można stylizować zarówno casualowo, biznesowo, jak i wieczorowo. Wszystko zależy od dodatków. Jednak dla prawdziwych fashionistek mamy poradę - noście je w total looku. Jednokolorowe zestawy są efektowne i wcale nie nie takie trudne do zrobienia ;)

Nasze propozycje, które znajdziecie w galerii pochodzą głównie ze znanych sieciówek: H&M, Top Secret, Troll, C&A, Mango, Zara, Solar, a także ze sklepów Internetowych jak: Zalando i Halens. Z cenami startujemy już od 49 złotych.

1. kardigan Halens.pl, ok. 219 zł, 2. czarny kardigan H&M, ok. 129 zł, 3. ozdobny kardigan Mango, ok. 199 zł, 4. pastelowy kardigan Troll, ok. 49 zł - kolaż Polki.pl

