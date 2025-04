Kardigan to całoroczny must-have. Rozpinany sweter w tym stylu w szczególności przyda się na przełomie sezonów. Wtedy kardigan może w łatwy sposób zastąpić marynarkę lub wiosenną kurtkę. Kardigany świetnie pasować będą zarówno do zestawów biznesowych, jak i casualowych na weekend. Zatem jakie kardigany nosimy w tym sezonie?

Więcej modnych trendów na wiosnę i lato

Najmodniejszy kardigan w tym sezonie to przede wszystkim ten z naszywkami. Zdobienia pinami i wszelkiego rodzaju naprasowankami są gorącym trendem nie nie tylko na swetrach kardiganach, ale i jeansach, kurtkach, płaszczach i sukienkach.

Kardigan możemy nosić zarówno do legginsów, jak i spodni cygaretek. Ten sam model kardiganu możemy wystylizować na elegancko i na sportowo. Wystarczy zmienić dodatki. Kardigan w połączeniu z koszulą będzie wyglądał szykownie, a z t-shirtem z nadrukiem nonszalancko.