Kardigan damski to niezastąpiony element wielu stylizacji. To rozpinany lub nierozpinany sweter, który stanowi rodzaj ocieplającej narzutki. Zwykle sięga do połowy uda, lecz może być dłuższy lub krótszy. To klasyczna i ponadczasowa rzecz, która pasuje na każdą okazję i do wielu zestawów ubrań. Dowiedz się, gdzie kupić najmodniejszy oraz jak tworzyć stylizacje z kardiganem.

Ten rodzaj swetra jest obowiązkowy w garderobie każdej kobiety. W każdym sezonie pojawia się mnóstwo nowych modeli. Podpowiemy, jeśli zastanawiasz się, jaki kardigan damski warto kupić. Obecnie na topie jest m.in. kardigan:

Długi , który nie tylko rewelacyjnie ociepla, ale także optycznie wydłuża i wyszczupla sylwetkę. Można go nosić na wiele sposobów np. do letnich sukienek i szortów.

, który nie tylko rewelacyjnie ociepla, ale także optycznie wydłuża i wyszczupla sylwetkę. Można go nosić na wiele sposobów np. do letnich sukienek i szortów. Krótki , czyli rodzaj dzianinowego żakietu, który będzie odpowiedni do klasycznych zestawów np. ołówkowej spódnicy i białej bluzki. To elegancki sweter, który można nosić do biura.

, czyli rodzaj dzianinowego żakietu, który będzie odpowiedni do klasycznych zestawów np. ołówkowej spódnicy i białej bluzki. To elegancki sweter, który można nosić do biura. Gruby, który będzie idealną propozycją dla zmarzluchów. Teraz bardzo pożądane są dzianiny o luźnym spocie wełny. Ogrzewają i są niezwykle stylowe.

Jeśli chodzi o gamę kolorystyczną, to króluje klasyka. Decydując się na damski kardigan o ponadczasowym fasonie, zwykle chcemy, by jego kolor również był neutralny. Dlatego styliści zawsze zachęcają, by kupić kardigan czarny, beżowy, szary lub granatowy.

Wolisz coś odważniejszego? Wybierz modny sweter w wyrazistym kolorze. Może to być np. czerwień lub bordo. Hitem jest kardigan żółty w odcieniu musztardowym. To idealna barwa na jesień, która zbliża się do nas wielkimi krokami.

Te barwy pasują do wielu innych, więc będą doskonale wyglądać w wielu zestawach. Modne są również swetry w etniczne wzory w stylu boho, który wciąż jest na topie.

Wszystko zależy od oczekiwanego efektu końcowego. Jeśli chcesz, aby stylizacja była elegancka, noś damski kardigan z klasycznymi ubraniami i dodatkami. Gdy oczekujesz, że charakter stroju będzie nieco luźniejszy, możesz poeksperymentować.

Oto kilka pomysłów na stylizacje z kardiganem:

Z bieliźnianym topem - jedno z najmodniejszych zestawień. Dzianina w duecie z satyną tworzy niezwykle wdzięczne połączenie. Dół stroju możesz wybrać dowolnie. Równie dobrze sprawdzą się spodnie, jak i spódnica.

- jedno z najmodniejszych zestawień. Dzianina w duecie z satyną tworzy niezwykle wdzięczne połączenie. Dół stroju możesz wybrać dowolnie. Równie dobrze sprawdzą się spodnie, jak i spódnica. Ze zwiewną sukienką i modnymi botkami combat boots - look z nutką boho. Idealny na spotkanie z przyjaciółkami.

i modnymi botkami combat boots - look z nutką boho. Idealny na spotkanie z przyjaciółkami. Z elegancką koszulą , spódnicą ołówkową i szpilkami - klasyczny zestaw do pracy.

, spódnicą ołówkową i szpilkami - klasyczny zestaw do pracy. Z golfem, jeansami, modnymi sneakersami - codzienna stylizacja na wiele niezobowiązujących okazji.

Damski kardigan to również idealna propozycja na letnie, chłodniejsze wieczory. Możesz go nosić bezpośrednio na bieliznę. W połączeniu z jeansowymi szortami będzie prezentował się wyjątkowo stylowo.

