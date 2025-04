W 2020 roku okoliczności skłoniły nas do zaprzyjaźnienia się z dresem – nie tylko stwarzając swoje comfort zone w zaciszu domowym, ale i poza nim, pozycjonując dres jako idealny outfit na każdą okazję. Dlaczego więc nie wybrać eleganckiej, haftowanej perłami koszuli z kokardą na zwykłe wyjście na kawę? No właśnie – nic nie stoi na przeszkodzie i o to w tym wszystkim chodzi!

PAŁACOWY SZYK

Zrealizowane kadry kampanii to efekt planu zdjęciowego w niesamowitych wnętrzach Pałacu w Jabłonnie. Wzniesiony pod koniec XVIII wieku klasycystyczny zabytek oczarowuje swoim designem i zapewnia odwiedzającym niezapomniane wrażenia estetyczne. W bogatych w zdobienia i wyszukane detale przestrzeniach spotykamy się z bohaterką kampanii – Michaliną Wojciechowską, której subtelna uroda idealnie łączy się z charakternymi, barwnymi stylizacjami. To pewna siebie, znająca swoją wartość kobieta, która doskonale wie, w jakim kierunku mody chce podążać. Eksperymentuje – łączy fasony, miksuje odcienie, nie boi się ekstrawaganckich, krzykliwych wzorów, a swoje looki dopełnia modnymi elementami biżuteryjnymi oraz akcesoriami. Tu nie ma miejsca na ograniczenie i bezkompromisowość. Wyzwolenie i żądza eksperymentowania królują na pałacowym parkiecie.

House of renee to świat, w którym bohaterka – prekursorka – wyznacza trendy i zachęca do odkrywania siebie, otwiera przestrzeń do rozwoju talentów i eksplorowania swojej osobowości. Wyjątkowość tego miejsca tworzą także tancerze. Różnorodni, w pełni wyrazu, nieszablonowi, w szykownych stylizacjach marki.

I KNOW YOU SEE ME – PRZYCIĄGNIJ UWAGĘ Z RENEE

Intensywne kolory i wyszukane projekty to główny core nowej kolekcji SS24. Znajdziecie w niej inspiracje zarówno na festiwalowe looki, jak i na wieczorowe, pełne klasy wydarzenia. Tego roku marka postawiła przede wszystkim na szeroki wybór sukienek. Faworytem trwającego sezonu są długie, satynowe suknie rodem z królewskiego dworku – występujące głównie w intensywnych, budzących zmysły kolorach tj. fuksja, czy głęboki fiolet. Nie brakuje natomiast kroju w stylu kopertowym, koronkowych wykończeń, stonowanych kolorów, czy stale będących na fali rosnącej kwiatowych wzorów.

Na prowadzenie wychylają się także monochromatyczne eleganckie sety garniturowe, lejące metaliczne koszule ze zdobieniami, a także te o bufiastych rękawach i kwiatowych motywach.

IT’S ALL ABOUT HEELS

Metaliczne szpilki na platformie lub półbuty na obcasie z perłowym akcentem to zdecydowanie must-have w szafie każdej z Was.

W najnowszej kolekcji renee znajdziecie obuwie na każdą okazję – nie rezygnujemy z mulitkolorowych, energetycznych sneakersów, ale dajemy garderobom przestrzeń na zawitanie wiosennych nowości tj. szampańskie sandałki na obcasie, czółenka z połyskującymi perłami, czy płaskie szykowne pantofelki z bogatymi zdobieniami i satynową kokardą. Podkreśl swoje stylizacje mocnymi akcentami – odważ się na głębie koloru, niebanalne kroje i pałacowe inspiracje. Po prostu poczuj się jak księżniczka i stwórz swój własny, unikatowy styl!

