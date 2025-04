Kamizelka - doskonała na sezon przejściowy

Dzianinowa kamizelka damska jest świetnym rozwiązaniem na aktualny sezon. Póki jeszcze ciepłe miesiące przed nami możemy ciepłe kurtki i futra zamienić na stylowe bezrękawniki. Kamizelki futrzane i inne damskie kamizelki będą dobrym zamiennikiem na okres przejściowy.

Modne są wciąż kamizelki futrzane, które zimą możemy nosić na płaszcz lub wiosną zamiast okrycia wierzchniego. Model ten sprawdzi się również zamiast ciepłej marynarki na początku wiosny lub po prostu wiosennej kurtki. W tym sezonie hitem są również puchowe kamizelki, w szczególności te oversize'owe. Nonszalancja jest w cenie!

fot. FREE

Kamizelka - modowy must-have

Jak widać kamizelka to również świetne rozwiązanie do pracy. Można ją połączyć z eleganckimi spodniami i czółenkami - look doskonały do biura. Można ją również założyć na sukienkę w ramach uzupełnienia stylizacji. Modelki (zdjęcie powyżej), uwielbiają tę część garderoby. Noszą ją w najróżniejszych kombinacjach. W nonszalancki sposób nawet późną wiosną.

W tym sezonie projektanci wykorzystują kamizelki damskie zamiast żakietów ub marynarek. Według najnowszych trendów to one uzupełniają codzienny look. Najlepiej łączyć je w zestawach total look, czyli w jednym kolorze lub odcieniach jednej barwy. Całość prezentuje się wtedy bardzo szykowanie.

1. czarna kamizelka Zara, ok. 359 zł. 2. szara kamizelka Solar, ok. 329 zł, 3. jeansowa kamizelka Mango, ok. 159 zł, 4. dzianinowa kamizelka C&A, ok. 89 zł, 5. wełniana kamizelka Rich & Royal, ok. 759 zł /Zalando.pl - kolaż Polki.pl

Kamizelka to również modny element rockowego stroju i tego stylizowanego na lata 90. Skórzana kamizelka lub ta z denimu dobrze sprawdzi się w casualowych zestawach ze spodniami jeansowymi, miniówkami lub legginsami.

W sklepach znajdziecie mnóstwo propozycji kamizelek w sportowym stylu. Te sprawdzą się podczas aktywności fizycznej na świeżym powietrzu lub pierwszych, wiosennych spacerów.

Celebrytki również upodobały sobie kamizelki, które namiętnie noszą nie tylko na co dzień, ale i na czerwone dywany. Karolina Szostak stawia na futrzaną kamizelkę, którą łączy z jeansami, a Anna Oberc biały model z pastelowym swetrem. Całość zyskuje wiosennego smaczku. Zaś Barbara Pasek czarną kamizelkę maxi stylizuje odważnie z modnymi cullotes i crop topem. Która wypadła najlepiej?

Od lewej: Barbara Pasek, Anna Oberc, Karolina Szostak - fot. ONS.pl