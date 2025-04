Zimowa wyprzedaż w Zarze zawsze startuje zaraz po Bożym Narodzeniu. Obniżki w sklepie internetowym zaczynają się już 26 grudnia, w salonach stacjonarnych - 27 grudnia.

Sieciówka nigdy nie podaje terminu wyprzedaży, lecz należy się spodziewać, że będzie on taki sam jak rok temu. Co warto kupić na wyprzedaży w Zarze? Mamy 4 propozycje, na które warto polować: płaszcz ze sztucznego baranka, marynarka w kratę, kozaki na obcasie oraz torebka w panterkę.

Płaszcz ze sztucznego baranka, cena ok. 349,00 zł

Teddy bear coat to prawdziwy hit, który po prostu trzeba mieć w swojej szafie. Płaszcze i kurtki ze sztucznego futerka to jeden z wiodących trendów jesieni i zimy 2019/2020. Noszą je gwiazdy, infulencerki i blogerki. To absolutny must have. Nasz wybór to model w kolorze khaki, jest mniej oczywisty od brązu, ale równie stylowy.

Marynarka w kratkę, cena ok. 349,00 zł

Klasyk w nowoczesnym wydaniu, czyli dwurzędowa marynarka w ponadczasową kratę. Szyku w stylu glamour dodają jej złote guziki. Można ją nosić na wiele sposobów. Stworzy stylowy duet z czarną spódnicą ołówkową i szpilkami, a także w zestawie z mom's jeans i sneakersami. Ty decyduj, czy wolisz wersję elegancką, czy casualową.

Kozaki na wysokich obcasach, cena ok. 599,00 zł

Kobiece, seksowne i szalenie eleganckie. Klasycznie czarne, lecz w duchu najnowszych trendów - ze spiczastymi czubkami i z tłoczonej skóry, przypominającej skórę węża. Będą świetnie wyglądały do spódniczek i sukienek mini, midi i maxi. Kozaki na obcasie sprawdzą się jako uzupełnienie wielu eleganckich stylizacji.

Torebka w panterkę, cena ok. 259,00 zł

Animal print wciąż na topie! W gronie zwierzęcych nadruków prym wiedzie hitowa panterka. Warto mieć choć jeden dodatek w tym trendzie. Nasza propozycja to skórzana torebka do ręki. Będzie idealna na wieczorne wyjścia. Doda przysłowiowego pazura zestawom w stylu total black.

