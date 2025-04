Ubiegłe lato opanowane zostało przez zwiewne, plisowane spódnice o długości do połowy łydki. I choć nadal pełno ich w sieciówkach, to powoli zostają wypierane przez spódnice uszyte z 3 lub więcej falban.

Falbaniastą spódnicę w drobny, kwiatowy wzór udało nam się znaleźć w Mohito. Teraz kupisz ją prawie 50% taniej!

Spódnica z falbanami w kwiatowy wzór Mohito za 59,90 zł

Spódnica uszyta jest z cienkiej kremowej tkaniny w maleńkie, błękitno-fioletowe kwiatki. Dzięki temu, że ma wszytą gumkę, nosi się ją bardzo komfortowo. Spódnica nie prześwituje - ma podszewkę.

Spódnicę z falbanami noś z ażurowymi, bawełnianymi bluzkami lub zwiewnymi, lnianymi koszulami. W chłodniejsze dni, doskonale komponować się będzie również z dżinsową kurtką lub luźno plecionym swetrem.

Z racji swojej długości - do połowy łydki - lepiej prezentuje się przy butach na niewielkim obcasie lub wyższej podeszwie.

Stylizacja ze spódnicą z falbanami

W naszym zestawie spódnica występuje w towarzystwie luźnej, białej koszuli, białych espadryli na koturnie i dużym, plecionym koszykiem. Całości dopełniają najmodniejsze w tym sezonie złote kolczyki koła.

Nasza rada: taki letni zestaw w jasnych kolorach doskonale współgra z pastelowym makijażem i luźno upiętymi włosami.

Co wchodzi w skład zestawu?

Spódnica Mohito, cena 59,90 zł,

espadryle Jenny Fairy, cena 69,90 zł,

pleciony koszyk Euanthe, cena 129,99 zł (z kodem za 103,99 zł),

biała koszula Klytie, cena 109,99 zł (z kodem za 87,99 zł),

kolczyki koła Big Blue Marble, cena 14,99 zł (z kodem za 10,99 zł).

Spódnice midi mają to do siebie, że skracają optycznie nogi - warto nosić do niej buty na wyższym obcasie lub grubszej podeszwie. Świetnie sprawdzą się np. espadryle na koturnie, które są nie tylko kobiece, ale również bardzo wygodne.

Kobiety kochają koszyki! Szczególnie te duże, które pomieszczą wszystkie niezbędne drobiazgi. Pasują do wszystkich letnich stylizacji.

Biała koszula powinna znaleźć się w szafie każdej kobiety. Jest na tyle uniwersalna, że można ją nosić przez okrągły rok. Latem wybieraj te ze zwiewnych, półtransparentnych materiałów.

Duże, złote kolczyki koła to jeden z hitów tego lata - doskonale pasują do zwiewnych sukienek i spódnic. Jeśli chcesz je mocniej wyeksponować, zepnij luźno włosy w zgrabny koczek.

