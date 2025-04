Jaki wzór wybrać na lato? Chociaż ponadczasowe paski i kwiaty są modne również w sezonie lato 2020, to nie one skradły nasze serca. W tym roku stawiamy na zupełnie inny wzór - także inspirowany naturą. Wzór wężowej skóry podbija ulice!

Sukienka we wzór wężowej skóry z Reserved to doskonały sposób na to, by wcielić ten trend od swojej garderoby. Ma piękny krój, który leży dobrze na każdym rodzaju figury, a do tego jest teraz na wyprzedaży.

Sukienka we wzór wężowej skóry z Reserved, cena 99,99 zł

Bardzo subtelny wzór w stonowanych kolorach spodoba się nawet tym kobietom, które na co dzień nie eksperymentują w ubiorem. Sukienka z Reserved ma uniwersalną długość do połowy uda, długie półprzezroczyste rękawy zakończone ściągaczami i malutką marszczoną stójkę.

fot. Materiały prasowe

Na dole sukienki znajduje się modna falbanka, która nie tylko pięknie wygląda i sprawia, że sukienka lepiej się układa na ciele, ale i pomaga zachować właściwe proporcje sylwetki.

Sukienka we wzór wężowej skóry z Reserved ma dwie warstwy. Pierwsza, wierzchnia, jest lekko prześwitująca. Są z niej uszyte także rękawy. Druga to miękka podszewka, dzięki której możesz ją swobodnie nosić. Obie są uszyte z miłego w dotyku poliestru.

Sukienka z Reserved jest dostępna w rozmiarach od 34 do 42.

Jak nosić sukienkę we wzór wężowej skóry?

Sukienka z Reserved to bardzo mocny ciuch, wokół którego w prosty sposób stworzysz kobiecą i bardzo gustowną stylizację. Unikaj jednak łączenia jej z innymi deseniami. Z gładkim kardiganem lub ramoneską będzie wyglądać o wiele lepiej niż z żakietem w panterkę czy paski.

Możesz jednak zaszaleć z biżuterią. Wybieraj tę dużą i doskonale widoczną. Kilka naszyjników o różnych długościach doskonale będzie współgrać z niską stójką sukienki z Reserved.

