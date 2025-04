Styl Julii Wieniawy doczekał się wielu wielbicielek, a jej fanki z ogromnym zaciekawieniem śledzą jej stylizacje, by potem wcielić je do własnych szaf. Trzeba przyznać, że Wieniawa jest jedną z najlepiej ubranych aktorek młodego pokolenia. Niedawno pokazała się w pięknej marynarce w najmodniejszym kolorze tego sezonu - lawendowym. Wiemy, gdzie kupić podobną!

Julia Wieniawa w lawendowej marynarce

Aktorka postawiła na model od polskiej marki Aggi. Marynarka Julii Wieniawy ma futurystyczny krój i intrygującą geometryczną linię ramion, a do tego wyjątkowo modny w tym sezonie lawendowy kolor.

Marynarka, którą wybrała Julia Wieniawa ma niestety swoją cenę. Za ten model przyjdzie ci zapłacić 699 zł. Na szczęście w Zarze znalazłyśmy prawie identyczny model, który kosztuje o wiele mniej.

Lawendowa marynarka z Zary ma równie modny kolor i zapięcie na jeden guzik w kontrastowym kolorze. Kosztuje 139 zł i możesz kupić ją w sklepach stacjonarnych marki oraz online.

Marynarka z Zary jest dostępna w rozmiarach od 34 do 44 i jest uszyta z mieszanki poliestru i wiskozy. Dzięki temu jest bardzo przewiewna, ale nie gniecie się nawet podczas długiego siedzenia przy biurku.

Jak stylizować lawendową marynarkę?

Wiele kobiet unika lawendowego koloru z dwóch powodów. Po pierwsze, boja się, że nie będą wyglądać w nim korzystnie. Po drugie, nie wiedzą, jak go łączyć. Tymczasem wcale nie jest trudno nosić go tak, by wyglądać stylowo, a jednocześnie nie odjąć swojej twarzy kolorów.

Lawendową marynarkę z Zary możesz nosić tak jak Julia Wieniawa - z jeansami, klasycznym białym t-shirtem oraz białymi sneakersami. W ten sposób stworzysz ponadczasowy codzienny look. Jeśli jednak nie boisz się odważnych stylizacji, postaw na spodnie w kant w tym samym kolorze. Lawendowy total look to najmodniejsza stylizacja sezonu!

