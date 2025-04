Joggery - moda lat 90. wciąż na czasie

Spodnie joggery to wynalazek lat 90. i to niemalże ich schyłku. Charakteryzują się przede wszystkim ściągaczami przy kostkach. Skąd na to pomysł? Uliczna moda wzięła się przede wszystkim z zapotrzebowania - potrzeba matką wynalazku? Skejterzy wiązali dół nogawek gumkami lub taśmami klejącymi, by nie przeszkadzały im w jeżdżeniu na desce.

Pewnego dnia LL Cool J, znany raper zaprezentował nowy styl. Podwinięte nogawki dresowe do połowy łydki - oczywiście asymetrycznie. Mimo wszystko, joggery się przyjęły. Moda na nie, póki co nie ma zamiaru przeminąć.

Joggery - damskie spodnie do zadań specjalnych

Początkowo spodnie w tym stylu wykonywane były z dżinsu i materiałów różniących się od klasycznych dresów. Nie mają bowiem zbyt wiele wspólnego z bieganiem, czy joggingiem. To takie eleganckie spodnie dresowe, które dzisiaj doczekały się wielu wersji. Najmodniejsze aktualnie są modele z weluru i te we wzory. Hitem jest również inspiracja orientem - dlatego jedwabne wersje ze ściągaczami również są popularne. Męskie joggery pozostały bardziej zbliżone do oryginału z końca lato 90.

W sklepach joggery niestety bardzo często mylone są ze spodniami dresowymi. Podobna sytuacja jest z kurtkami bomberkami i baseballówkami. Masowa moda niestety zaciera różnice, by ułatwić konsumentom zakupy. Zatem joggery to wygodne spodnie zbliżone do dresowych, które aktualnie pasują do... wszystkiego!

Z czym nosimy joggery?

Joggery świetnie wyglądają zarówno ze sneakersami, jak i sandałami damskimi. Można je w świetny sposób wystylizować z elegancką marynarką i sportową bluzą. Doskonale sprawdzą się w podróży. Wtedy możemy zestawić je z prostymi klapkami lub japonkami.

Jak joggery to tylko z lampasem! To ten model królował na wybiegach mody topowych projektantów. A teraz będzie hitem tych miejskich.

- Maciej Dąbroś, stylista

Fashionistki grają przede wszystkim kontrastem. Uwielbiają łączyć je w nieoczywisty sposób. Joggery miksują z sandałami na szpilce i wieczorowymi bluzkami i koszulami. Uwielbiają nosić je do bogatej, masywnej biżuterii i eleganckich kapeluszy.

Kombinezon - łatwy do stylizacji i modny look

