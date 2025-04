Joanna Koroniewska wypoczywa nad polskim morzem, o czym poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Gwiazda pokazała zdjęcia w jednym z najmodniejszych modeli bikini w 2020 roku, który podkreślił jej wysportowaną figurę . Możesz mieć taki sam i to już za 109,80 zł. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda pokazała modne bikini. Niedawno zachwycałyśmy się szydełkowym kostiumem, którym też pochwaliła się na Instagramie.

Joanna Koroniewska w pomarańczowy bikini z H&M za 109,80 zł

Aktorka pokazała na Instagramie zdjęcie z wakacji z mężem. Jednak to nie Maciej Dowbor najbardziej przykuwał wzrok, a jego piękna małżonka, która pokazała zgrabną figurę w modnym kostiumie kąpielowym.

Pomarańczowe bikini pochodzi ze szwedzkiej sieciówki H&M i jest dostępne zarówno w sklepie internetowym, jak i salonach stacjonarnych marki. Bikini możesz mieć już za 109,80 zł. Górę i dół kostiumu możesz kupić osobno. Biustonosz kosztuje 59,90 zł, a majtki 49,90 zł.

Intensywnie pomarańczowy kostium kąpielowy ma mocno wycięty krój i jest wiązany na cienkie troczki. Ten odcień wygląda dobrze na każdej karnacji i jest bardzo modny. Bikini ma ozdobne, powycinane, bezszwowe brzegi. Jest wykonane z poliamidu i elastanu, co zapewnia, że jest wygodne i świetnie dopasowuje się do sylwetki.

fot. Materiały prasowe, pomarańczowe bikini z H&M, cena 109,80 zł

Ten model nie będzie pasował do każdego typu sylwetki. Delikatny stanik o nieusztywnianych miseczkach może nie być odpowiedni dla kobiet z dużym biustem, który potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Bikini jest dostępne w H&M w rozmiarze od 32 do 48.

Bikini Koroniewskiej nie potrzebuje zbyt wielu dodatków, by dobrze się prezentować. Jeśli jednak chcesz z nim stworzyć ciekawą, plażową stylizację, dodaj do niego lekką tunikę i jeansowe szorty w stylu Pauliny Krupińskiej. Zyskasz idealną stylizację na spacer po molo czy deptaku. Do tego dorzuć wygodne klapki ala Birckenstock, a będziesz mogła spacerować wygodnie przez cały dzień.

