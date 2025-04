Joanna Koroniewska często stawia na ubrania marek, które są w zasięgu każdej kobiety. Bardzo nas to cieszy. Tym razem postawiła na piękną ażurową sukienkę marki Born2Be. Teraz kupisz ją na wyprzedaży.

Joanna Koroniewska z ażurowej sukience Born2Be

Ten model ma subtelny beżowy kolor, klasyczną długość mini i krój, który pasuje do większości rodzajów figury. Absolutnie nie można jednak nazwać sukienki Joanny Koroniewskiej nudną - wszystko dzięki delikatnemu ażurowemu wzorowi, który nadaje jej kobiecości.

Aktorka zestawiła ją w bardzo prostym looku idealnym na wakacje - białe klasyczne trampki idealnie ją dopełniają, a jednocześnie sprawiają, że ta stylizacja jest wyjątkowo wygodna.

Klientki Born2be są zachwycone tą sukienką. Wśród recenzji podkreślają, że jest wykonana z ogromną dbałością o szczegóły, uszyta z miłego w dotyku materiału, a do tego wspaniale podkreśla figurę.

Uroku dodaje jej ciekawy ażurowy wzór, który zastępuje doskonale klasyczne kwiatowe desenie. Jest nieoczywisty, a mimo to świetnie wpisuje się w największe trendy na lato 2020. Dodatkowego uroku dodają sukience krótkie rękawy o ciekawym kształcie.

Sukienka w regularnej cenie kosztuje 109,99 zł, ale teraz możesz kupić ją już za 99,99 zł. Jest dostępna w rozmiarach od S do XL, ale radzimy się spieszyć - wśród niektórych rozmiarów zostały już tylko ostatnie sztuki.

Jak stylizować ażurowe sukienki?

Taki deseń zestawia się w stylizacjach równie łatwo, co klasyczne kwiaty. Nasza rada to najmodniejsza kurtka letniego sezonu, czyli klasyczna jeansowa katana. Na co dzień doskonale sprawdzą się do niej klasyczne espadryle lub białe tenisówki - takie, jakie założyła do niej Joanna Koroniewska.

Na wieczór świetnie będzie z nią wyglądać klasyczna dopasowana marynarka oraz modne klapki mule lub sandały na niskim słupku. Zamiast naszyjnika wybierz jednak bransoletki lub duże, ciężkie pierścionki. W tym sezonie królują perły w każdym wydaniu - muszelki zaś powoli odchodzą do lamusa.

