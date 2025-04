Za nami pierwsze gorące dni, więc poszukiwanie idealnej sukienki na lato uważamy za rozpoczęte. Na pierwszy ogień idzie czarna sukienka na cienkich ramiączkach, którą miała na sobie ostatnio Joanna Koroniewska. Sukienka na tyle się nam spodobała, że postanowiłyśmy dowiedzieć się, gdzie można ją kupić.

Joanna Koroniewska w czarnej sukience z Zary

Musimy przyznać, że ta minimalistyczna i monochromatyczna stylizacja jest genialna. Czarna sukienka i czarne botki z wbudowanymi koturnami, a do tego naturalna fryzura. Od dawna powtarzamy, że w modzie mniej znaczy więcej, a to kolejny dowód

Byłyśmy bardzo zaskoczone, że to model w aktualnej kolekcji marki Zara, a do tego kosztuje tylko 89 zł. Tym bardziej że kiecka wygląda na bardzo drogą i spokojnie mogłaby znaleźć się kolekcji znanego projektanta.

Sukienka jest przed kolano i ma luźny krój, więc mogą ją nosić również kobiety, które chcą ukryć odstający brzuszek lub masywne uda. Cienkie ramiączka sprawiają, że kiecka wygląda lekko i zwiewnie. Najlepiej nosić ją bez stanika lub wybrać model bez ramiączek.

Dziewczęcego uroku dodaje jej wiązanie na piersi i ciekawa falbanka na dole.

Jak stylizować sukienkę na cienkich ramiączkach z Zary?

To typowo letnia sukienka, więc dobrze będzie wyglądała z każdym typem obuwia przeznaczonym na tę porę roku. Dlatego bez obaw noś ją z klapkami, sandałami czy espadrylami. Do tego wystarczy dodać pleciony koszyk, okulary przeciwsłoneczne i stylizacja na upalne dni gotowa.

Jeżeli chcesz stworzyć kobiecą stylizację to zestaw ją z sandałami na niskim obcasie, elegancką kopertówką i marynarką oversize. Do tego jeszcze delikatny makijaż i czerwona szminka. Bardziej casualowy look stworzysz, łącząc ją ze sneakersami, jeansową kurtką i kolczykami XXL.

Pamiętaj, że letnie sukienki możesz nosić również w chłodniejsze dni. Ta genialnie wypadnie z motocyklowymi botkami lub zamszowymi kozakami i grubym swetrem do kolan.

