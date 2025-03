Jesień w brązach z Maxcom i The Love Love Life

Tej jesieni króluje brąz – zarówno na wybiegach, jak i w codziennych stylizacjach. Inspirując się tym trendem, Maxcom we współpracy z polską marką The Love Love Life (TLLL) stworzył limitowany zestaw Misty Brown. Znajdziesz w nim elegancki smartwatch Maxcom Valkiria Misty Brown oraz pasującą do niego stylowo czapkę z daszkiem marki TLLL, wykonaną w duchu vintage z najwyższej jakości materiałów.