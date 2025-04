Jegginsy w PEPCO są tańsze nawet od spodni w Lidlu, nie mówiąc już o propozycjach z sieciówek. Zerknij do gazetki.

Jegginsy pojawiają się w każdej niemal sieciówce: Zarze, Reserved, Mohito czy H&M. W tej ostatniej zaopatruje się sporo kobiet - cena za jegginsy z H&M to ok. 89,99 zł. Nie jest to majątek, a wybór kolorystyczny jest spory (8 kolorów to dużo), więc wydaje się to być rozsądnym zakupem. Zobaczcie, jak prezentują się na modelce:

fot. Materiały prasowe

My jednak zalazłyśmy tańszy odpowiednik jegginsów z H&M. Model dostępny obecnie w PEPCO kosztuje tylko 29,99 zł. To niemal 3-krotnie niższa cena, niż za spodnie ze stosunkowo przystępnej cenowo sieciówki. Występują w 3 uniwersalnych kolorach, mają elastyczną talię, dyskretny haft na tylnej kieszeni. Zobacz, czemu je polecamy:

fot. Materiały prasowe

Jegginsy są dostępne w rozmiarach 36-44. Brak rozmiaru 34 drobnym minusem - na fason spodni podkreślający nogi decydują się głównie szczupłe kobiety. Niemniej jednak panie plus size nie powinny przechodzić obojętnie obok tego modelu, bo jegginsy optycznie wyszczuplają, świetnie współgrają z obszernym swetrem czy koszulą.

Jegginsy to modny i wygodny fason spodni idealny do zimowych swetrów, do bluz na weekendowy wypad za miasto czy koszuli do pracy i szpilek.

