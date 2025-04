Spodnie z wysokim stanem to as w rękawie każdej kobiety, która chce optycznie wydłużyć sylwetkę i odjąć kilka centymetrów w talii. Do tego pasują do wszystkich codziennych stylizacji i trzeba przyznać - są o wiele wygodniejsze niż biodrówki.

W Zarze znalazłyśmy idealny model za niewielkie pieniądze. Na wyprzedaży w sklepie internetowym kosztują tylko 59,90 zł. To tyle, co podobne modele w Lidlu, a te hiszpańskiej marki wyglądają o wiele lepiej.

Wyszczuplające jeansy na wyprzedaży w Zarze

Czarne jeansy są bardzo uniwersalne, ale to te niebieskie są prawdziwym evergreenem, który nigdy się nam nie znudzi. Wyszczuplające jeansy z Zary sięgają nas kostkę i mają nieregularne, nieco wystrzępione wykończenie.

Kto powiedział, że przetarcia na spodniach wyszły z mody? Te z Zary mają nieduże dziury nad kolanami, które nadają im drapieżnego looku. Dodatkowego uroku dodaje im rozporek zapinany na guziki zamiast suwaka.

Co jest takiego magicznego w wyszczuplających jeansach z Zary? Ich wysoki stan wyszczupla talię, biodra oraz wydłuża optycznie nogi. Ten efekt dodatkowo potęguje ich krój - to bardzo obcisłe rurki, które wizualnie wyszczuplą łydki i uda.

Wyszczuplające jeansy z Zary są uszyte z czystej bawełny z małym dodatkiem elastanu. Oznacza to, że są bardzo miłe w dotyku, pozwalają skórze oddychać, a jednocześnie długo utrzymują swój oryginalny kształt: nie wypychają się na kolanach i nie rozciągają.

Są dostępne w rozmiarach od 34 do 44. Niezależnie od swojej figury możesz więc znaleźć rozmiar idealny dla siebie. Są też dostępne w kolorze jasnoniebieskiego jeansu. Ten model możesz teraz kupić na wyprzedaży za jedyne 59,90 zł. Spodnie zostały przecenione ze 109 zł.

