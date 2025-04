Jeansy z dziurami kojarzą się z latami 80. i 90. Oczywiście współczesne modele wyglądają trochę inaczej i kiedyś trzeba było je robić samodzielnie, a dzisiaj można kupić gotowe spodnie w sklepie.

Postanowiłyśmy ułatwić ci poszukiwanie idealnych jeansów z przetarciami i wybrałyśmy kilka najpopularniejszych w tym sezonie modeli. Zobacz koniecznie!

1. Rurki z dziurami

Rurki, czyli jeansy skinny, to najbardziej popularny model. Są obcisłe na całej długości i przylegają do nogi.

Będą idealne dla drobnych i niskich kobiet. Zazwyczaj unikają ich kobiety o krągłych kształtach, ale ten model jest odpowiedni również dla takiej sylwetki. Pamiętaj jednak, że tego typu spodnie podkreślają dolną cześć ciała, więc nie powinny ich nosić kobiety z krzywymi i nieproporcjonalnymi nogami.

2. Jeansy z wysokim stanem

Spodnie z wysokim stanem są idealne dla kobiet, które chcą ukryć niedoskonałości i zbędne kilogramy. Ten model spodni znakomicie wydłuża nogi, tuszuje odstający brzuszek i boczki. Podkreśl smukłą talię i w ten sposób dodaje sylwetce kobiecości.

Jeżeli chcesz optycznie wyszczuplić nogi, to wybierz jeansy z czarnego lub granatowego denimu. Szczupłe osoby mogą wybrać jasne modele, a nawet pozwolić sobie na modne hafty.

3. Mom jeans

Ten fason królował na przełomie lat 80. i 90., ale znów zagościł w naszych szafach i bije rekordy popularności. Mom jeans to spodnie z luźnymi, zwężającymi się delikatnie ku dołowi nogawkami i wyższym stanem. Są bardzo wygodne, ale optycznie poszerzają biodra, więc najlepiej wyglądają w nich wysokie i bardzo szczupłe kobiety.

4. Boyfriend jeans z dziurami

Wyglądają jak zabrane z szafy chłopaka lub męża. Są luźne, nie opinają żadnej części ciała i mają zazwyczaj regularny stan. Ładnie podkreślają kształt pupy, więc są idealne dla kobiecych kształtów. Powinny ich unikać osoby drobne. Nie będą dobrze wyglądały również na płaskich pośladkach.

