Tunika to podstawa stylu casual. Możesz ją założyć do legginsów lub spodni, pasuje do półbutów, sneakersów i botków. Załóż do niej długi kardigan, który zawsze jest dobrym wyborem.

W Lidlu znalazłyśmy piękne tuniki z lyocellu, które świetnie podkreślą figurę, a do tego będą pasować do wszystkiego. Co najlepsze, kosztują tylko 14 złotych, więc z pewnością możesz sobie na nie pozwolić.

Tuniki jeansowe Esmara, cena 14,99 zł

Elegancki kołnierzyk i wiązanie w pasie - czego chcieć więcej? Tuniki z Lidla to bardzo stylowy wybór, którego z pewnością nie pożałujesz. Są dostępne w dwóch wersjach: ciemniejszej i jaśniejszej. Idealne na wiosnę!

Tuniki są idealne, gdy jest jeszcze zbyt zimno na sukienki, ale bardzo chcesz się już wyrwać ze zwykłym spodni. Załóż do nich legginsy lub jegginsy. Na górę zaś spokojnie możesz zarzucić kardigan, trencz lub klasyczny prochowiec.

Chociaż model z Lidla podkreśli talię dzięki wiązaniu, uważaj, z jakimi butami ją zestawiasz. Ponieważ tunika sięga do uda, duże, marszczone botki na płaskim obcasie mogą mocno wizualnie skrócić twoją sylwetkę.

Czy to znaczy, że tuniki są jedynie dla wysokich i szczupłych kobiet? Absolutnie nie! Załóż do nich ciemne legginsy i sztyblety. W ten sposób unikniesz odjęcia sobie kilku centymetrów wzrostu.

Tunika z Lidla ma kieszenie na piersiach, kołnierzyk i zapięcie w stylu szmizjerki. Jest wykonana z lyocellu, czyli naturalnego i przyjaznego środowisku materiału, który pozyskuje się z celulozy drzewnej. Możesz ją kupić w rozmiarach od 34 do 44.

