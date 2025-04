Wszystkie znaki na niebie i ziemi świadczą o tym, że tym razem jeansowe spódnice zostaną z nami naprawdę na długo. Koszmar z podstawówki teraz jednak zyskał w naszych oczach. Jeśli szukasz stylowego i dziewczęcego ubioru, który jednocześnie nie traci pazura, koniecznie musisz mieć ją w swojej kolekcji.

W Lidlu kupisz klasyczną jeansową spódnicę o trapezowym kroju. Pięknie wygląda na sylwetce, a do tego kosztuje grosze. Czy można chcieć czegoś więcej?

Jeansowa spódnica mini z guzikami

Ten model jest absolutnie ponadczasowy. Będzie świetnie pasował do zwiewnej bluzki i kardiganu, jak i zwykłego białego t-shirtu i klasycznej ramoneski.

fot. Materiały prasowe

Trapezowy krój spódnicy z Lidla sprawia, że będzie wyglądać świetnie na każdym typie figury. Dodatkowo wyszczupli sylwetkę, szczególnie nogi i talię. Zapięcie na guziki za to odwróci uwagę od nieproporcjonalnie szerokich bioder.

Spódnica jest uszyta z materiału o bardzo wysokiej zawartości bawełny, będzie więc bardzo przyjemna w dotyku i sprawdzi się nawet w upały. Dzięki dodatkowi elastanu pięknie dopasuje się do sylwetki. Nie musisz się więc martwić, że będzie źle się układać lub odstawać w nieodpowiednich miejscach.

Nasza rada? Załóż do niej rajstopy w kropeczki lub kabaretki. Do tego klasyczne wysokie trampki, cienki kardigan i prosty t-shirt - ten look będzie idealny na pierwsze słoneczne dni. Nie zapomnij też o biżuterii. W tym sezonie możesz zapomnieć o minimalizmie. Najmodniejsze będą duże, złote ozdoby: kolczyki koła, ogromne pierścionki oraz nausznice.

