Miłośniczki stylu lat 90. i wczesnych 2000. mogą już skakać ze szczęścia - jeansowe kurtki oficjalnie zagościły na dobre w naszych szafach. Trwające wyprzedaże to ostatni moment, by zaopatrzyć się w tę najmodniejszą kurtkę na lato. Ma szansę przebić nawet ramoneski!

Reklama

W Zarze znalazłyśmy idealny model, który teraz kupisz w dużej promocji. Kurtka jeansowa z Zary została przeceniona ze 139 zł na zaledwie 69,90 zł.

Kurtka jeansowa z Zary najmodniejszym ciuchem na wiosnę

Ten model ma krótki, nieco postrzępiony krój, dzięki czemu ma wyjątkowo ciekawy wygląd, jakbyś sama obcięła jej dół. Kurtka jeansowa z Zary ma klasyczny prosty kołnierz z klapami i przeszyciami, długi rękaw i kieszenie z klapkami naszyte na piersiach.

fot. Materiały prasowe

Jej cena i krój wpisujący się w największe trendy na lato 2020 (w końcu postrzępione wykończenia, wystające nitki i przetarcia nadal nie wychodzą z mody), ale to jednak nie jedyne zalety jeansowej kurtki z Zary. Jest uszyta z czystej bawełny bez dodatku poliestru i innych sztucznych materiałów. Dzięki temu jest miła w dotyku i wyjątkowo przewiewna.

Do wyboru masz rozmiary od XS do XL. My radzimy jednak wybrać rozmiar odrobinę większy, niż nosisz na co dzień - w wersji oversize ta kurtka wygląda jeszcze lepiej.

Jak nosić jeansową kurtkę z Zary?

Instagramerki lansują od jakiegoś czasu jeansowy total look, ale cieżko skompletować go tak, by wyglądać stylowo, a nie jak duet Britney Spears i Justina Timberlake'a z 2001 roku. My radzimy jednak ograniczyć się do jednego elementu garderoby z tego materiału.

Jeansowa kurtka z Zary będzie świetnie wyglądać z sukienką w kwiaty o dowolnej długości. Połącz je z wyjątkowo modnymi w tym sezonie minimalistycznymi sandałkami na obcasie. Jeśli od sukienek wolisz spodnie, załóż te w białym kolorze. Zaszalej za to z topem! Kwiatowy deseń lub paski doskonale odnajdą się w tym połączeniu.

Reklama

Więcej modnych kurtek i marynarek na lato:

Lawendowa marynarka w stylu Julii Wieniawy. Kupisz taką w Zarze

Ciężko znaleźć tak ładną ramoneskę jak ta z H&M. Ile kosztuje?

Lawendowa ramoneska? My jesteśmy na tak. Na wyprzedaży kosztuje tylko 89 zł