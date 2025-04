W sklepach (ku naszej radości) już na dobre rozgościły się wiosenne ubrania i dodatki. Bez problemu kupicie rzeczy zdobione najmodniejszymi wzorami sezonu i klasyki, które będą odpowiednie na wiele okazji.

Nowości z sieciówek na kwiecień 2018

Naszym hitem w tym sezonie są kwiatowe motywy, które są jednym z najbardziej lubianych i uniwersalnych wzorów. Kochają go kobiety na całym świecie i (co najważniejsze) większość z nich wygląda w nim świetnie. Wiosną modne są wszystkie rodzaje florystycznych akcentów. Możesz wybrać romantyczną łączkę lub motyw dżungli. Wszystko zależy od twojego stylu i upodobań.

Chcesz wyglądać modnie, ale nie chcesz wydawać fortuny na nowe ubrania? Zainwestuj w modne dodatki! Strzałem w dziesiątkę będzie torebka wykonana z rafli, wikliny lub bambusa. My mamy na oku już kilka modeli z najnowszych kolekcji znanych marek sieciowych.

Najmodniejszym płaszczem najbliższych miesięcy będzie trencz, który bezpośrednio nawiązują do najnowszych trendów. Jeszcze kilka lat temu mówiono, że prochowiec pasuje jedynie do eleganckich stylizacji i nie wypada go nosić do luźnych dżinsów, bluz z kapturem i sportowych butów. Obecnie moda rządzi się zupełnie innymi prawami, a o tych zasadach możesz (przynajmniej teraz) zapomnieć.

