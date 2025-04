Do kalendarzowego lata zostało jeszcze kilka dni, ale pogoda w tym roku bardzo nas rozpieszcza i typowo letnia aura zagościła w Polsce już kilka tygodni temu. Naszym zdaniem, to najlepszy czas na podsumowania trendów na sezon lato 2018. Jakie ubrania i dodatki będą najpopularniejsze w czasie najbliższych miesięcy?

Co będzie modne w sezonie wiosna-lato 2018? Tutaj znajdziecie wszystko o najważniejszych trendach!

Gdy przeglądasz trendy na najnowszy sezon, to pewnie łapiesz się za głowę i zastanawiasz, jak to wszystko ogarnąć. Na światowych wybiegach pojawiło się bardzo dużo ubrań i dodatków, które niestety nie spotkały się uznaniem, a popularność zdobyło sporo rzeczy, których nie ma sensu szukać w kolekcjach znanych projektantów. To kolejny dowód, że już minęły czasy, gdy trendy dyktowały znane domy mody. Teraz miejscem lansowania trendów są media społecznościowe. Wystarczy kilka zdjęć na Instagramie, aby dany ciuch stał się hitem.

Jak wyglądać modnie w sezonie lato 2018?

W sezonie lato 2018 wystarczy mieć 3 sukienki - sukienkę maksi zdobioną kwiatowym motywem, mini z fantazyjnymi falbankami w hiszpańskim stylu i midi w retro grochy.

fot: 1. Sukienka w grochy Mango, cena, ok. 199,90 zł; 2. Żółta sukienka z falbankami Mohito, cena, ok. 159,99 zł; 3. Sukienka w kwiaty Zara, cena, ok. 199 zł

Do tego jeszcze 2 pary butów - espadryle (najlepiej w metalicznym odcieniu srebra lub złota) i klapki z zakrytymi palcami. A przysłowiową wisienką na torcie będzie koszyk z rafii i kocie okulary przeciwsłoneczne, które pokochały kobiety na całym świecie.

Oczywiście nie namawiamy cię, żebyś chodziła przez całe lato tylko w tych rzeczach, ale nich one będą podstawą twojej letniej garderoby. Oczywiście sukienka w grochy będzie świetnie wyglądała ze złotymi espadrylami, ale ze wzorzystymi klapkami już nie. Noś je za to z luźnymi szortami, białym topem i kocimi okularami przeciwsłonecznymi.

Sukienka z falbankami będzie dobrze wyglądała z sandałkami na koturnie, koszykiem i okularami przeciwsłonecznymi. A długa sukienka w kwiaty będzie odpowiednia nawet na wesele. Wystarczy, że wygodne buty na płaskiej podeszwie zamienisz na sandałki na obcasie.

fot: 1. Złote espadryle Stradivarius, cena, ok. 79,90 zł; 2. Klapki z zakrytymi palcami Zara, cena, ok. 119 zł; 3. Koszyk z rafii Zara, cena, ok. 159 zł; 4. Okulary przeciwsłoneczne Zara, cena, ok. 69,90 zł

Pamiętaj, że to są nasze subiektywne propozycje. Chcemy, żebyś wiedziała, co jest na czasie, ale wybór konkretnego modelu należy oczywiście do ciebie. Sama musisz zdecydować, jaki cuch najlepiej pasuje do twojej sylwetki i w czym czujesz się najlepiej.

