Komu kupujemy prezent?

Zanim wyruszymy na świąteczne zakupy zastanówmy się, dla kogo maja być przeznaczone prezenty. Najprościej przygotować listę osób, które chcemy obdarować w tym szczególnym okresie. W zależności od tego czy jest to najbliższa rodzina, znajomi czy współpracownicy, przy każdym nazwisku warto umieścić sumę, którą chcemy przeznaczyć na prezent. Dzięki temu, dysponując konkretnym budżetem zawęzimy krąg poszukiwań, a tym samym unikniemy dodatkowych wydatków. Musimy także wziąć pod uwagę, ze inne prezenty podarujemy najbliższym, a inne osobom, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. Nie wypada, bowiem podarować np. bielizny koleżance z pracy, z którą utrzymujemy tylko służbowe kontakty.

Jak wybrać prezent?

Najważniejsze jest, aby prezent, który wybieramy dla kogoś, cieszył. Zanim udamy się na zakupy, zastanówmy się spokojnie, co lubi, jakie hobby i zainteresowania ma osoba, dla której przeznaczony będzie upominek. Pamiętajmy, że gwiazdkowe prezenty powinny być wyjątkowymi dowodami pamięci i życzliwości. Nie popadajmy w ramy, popuśćmy czasami wodze wyobraźni. Czy cioci, która uwielbia gotować, co roku musimy ofiarować książkę kucharską? Czy kochana babcia w każde święta pod choinką musi znaleźć farmaceutyki na poprawę pamięci? Może najbliższe święta są idealną okazją do podarowania im pięknego łańcuszka, którego same sobie nigdy nie kupią. Osobom, z którymi utrzymujemy tylko kontakty służbowe a chcemy obdarować, najbezpieczniej podarować coś, co wiąże się z ich praca. Pięknie wydany kalendarz na nowy rok, eleganckie pióro lub długopis będą zdecydowanie lepszym upominkiem niż zestaw kosmetyków, który niekoniecznie trafi w ich gust. W przypadku najbliższych, których znamy bardzo dobrze, pozwolić sobie możemy na bardziej osobiste prezenty typu perfumy, bielizna czy biżuteria.

Najważniejsza jest …

O tym czy prezent będzie się podobał, nie świadczy jego cena. Liczy się pomysł, to, czy udało nam się spełnić czyjeś marzenia, pozytywnie zaskoczyć lub po prostu pamiętać. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, dlatego przed zakupem prezentu zbierzmy jak najwięcej informacji o osobie, dla której ma być przeznaczony. Pomogą nam w tym ludzie, którzy, na co dzień są najbliżej niej. Czyż najlepszym źródłem informacji o dobrej koleżance nie będzie jej mąż?

Najgorszymi prezentami są te kupowane w pospiechu, na ostatnią chwilę. Taki nietrafiony prezent, po pierwsze źle świadczy o nas, a po drugie zamiast cieszyć, sprawia przykrość. Aby uszczęśliwić drugą osobę w ten magiczny czas wystarcza dobre chęci, nieco inwencji i zaangażowania, a najpiękniejszym prezentem dla nas będzie uśmiech najbliższych.