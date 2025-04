Wśród polskich aktorek bez wątpienia to właśnie Małgorzata Kożuchowska uchodzi za jedną z największych ikon mody. Chociaż do swoich stylizacji z przeszłości podchodzi z dużym dystansem, teraz nie da się jej odmówić wyjątkowo dobrego gustu. Zawsze jest ubrana stosownie do okazji oraz swojej figury.

Dziś pod lupę wzięłyśmy sposób, w który przemyca do swoich stylizacji mokasyny. Kochamy te buty szczególnie latem, ale każda z nas przyzna, że nie są szczególnie łatwe w stylizacji.

Jak Małgorzata Kożuchowska nosi mokasyny z CCC?

W garderobie aktorki to obuwie zarezerwowane jest wyłącznie na co dzień - na większe okazje sięga po szpilki lub sandałki na słupku. Szczególnie chętnie wybiera mokasyny z zamszu i zdecydowanie nie ogranicza się kolorami!

W jej wykonaniu nawet stylizowanie białych mokasynów wydaje się bajecznie proste. Kożuchowska zestawiła je z jeansami o bardzo jasnym odcieniu oraz sweterkiem w serek o intensywnym kobaltowym kolorze.

Ta stylizacja nada się raczej na chłodniejsze dni, ale jeśli zamienisz sweterek na zwiewną bluzkę w podobnym odcieniu, osiągniesz podobny efekt, który będzie lepiej dostosowany do obecnej pogody. Nie zapomnij podwinąć nogawek spodni. W ten sposób mokasyny nie będą wizualnie pogrubiać kostek. Jeśli nie przepadasz za tym sposobem noszenia spodni, wybierz te o rozszerzanej nogawce, np. jeansy flare.

Klasyczne jeansy to recepta aktorki na to, by przemycić mokasyny do każdej stylizacji - nawet tej najbardziej casualowej. Tutaj Kożuchowska założyła je do lekkich dzwonów o nieco skróconej nogawce oraz... białej sportowej bluzy z kapturem. Tym razem aktorka wybrała mokasyny o pięknym musztardowym kolorze.

Ten look świetnie nada się na wszystkie codzienne sytuacje, gdy nie musisz, ale po prostu chcesz dobrze wyglądać. Z pozoru jest bardzo proste, jednak buty o modnym musztardowym odcieniu dodają mu smaku i niepowtarzalnego wyglądu. Będzie idealny na zakupy czy grilla ze znajomymi. A jeśli będziesz potrzebować czegoś bardziej oficjalnego, możesz po prostu szybko zmienić górę!

Do zestawów w stylu smart casual Małgorzata Kożuchowska wybrała granatowe mokasyny. Je również połączyła z jeansami o długości 3/4 i lekko rozkloszowanej nogawce, żeby jednak nie wyglądać zbyt sportowo, zamiast sweterka czy bluzy wybrała zwiewną bluzkę o odcieniach błękitu.

Aby uniknąć stworzenia dużych dysproporcji sylwetki, zamiast zwykłych jeansów wybierz najlepiej te o wysokim stanie. Dzięki temu dodatkowo wyszczuplisz talię i ukryjesz odstający brzuszek, a przy okazji wydłużysz optycznie nogi.

