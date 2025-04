Spódnica to podstawa kobiecej garderoby. Obecnie na czasie są zarówno długości mini, midi i maxi, lecz to ta pierwsza uchodzi za najbardziej zmysłową. Powód? Ponieważ doskonale prezentuje zgrabne nogi. Krótka spódnica z H&M jest nowym bestsellerem z wiosennej kolekcji marki. Ten model - oprócz fasonu - ma jeszcze jedną ważną zaletę...

Reklama

Hitowa spódnica z H&M - jak wygląda i ile kosztuje?

Ta krótka spódniczka nie tylko pozwoli wyeksponować nogi, ale również - dzięki wysokiemu stanowi - pięknie podkreśli linię talii i bioder. Na górze ma regulowany pasek, który dodatkowo zaznaczy najwęższe miejsce sylwetki.

Dodatkowym atutem, na który nie sposób nie zwrócić uwagi, jest deseń. Kratka znalazła się wśród modnych wzorów na wiosnę i lato 2020. To elegancki, klasyczny i ponadczasowy print, który można nosić na wiele okazji. Sprawdzi się nawet do pracy, ponieważ wpisuje się biurowy dress code.

fot. Materiały prasowe

Spódnica pochodzi z kolekcji H&M na wiosnę 2020. Jest dostępna w rozmiarach od 32 do 48, więc każda z nas, bez względu na figurę, może wybrać odpowiedni rozmiar dla siebie. Cena modelu to 79,99 zł.

Do czego nosić spódnicę w biało-czarną kratę? Najbardziej oczywistym wyborem wydają się zestawienia z białą lub czarną górą. W tej roli sprawdzi się zarówno tradycyjna koszula, jak i golf, top czy bluzeczka. Na Instagramie nie brakuje pomysłów na stylizacje z hitową spódniczką.

Nasza propozycja to noszenie jej w duecie z marynarką w ten sam wzór. Takie biurowe komplety wracają do łask, ale... wcale nie muszą być nudne. W połączeniu z koszulą i szpilkami sprawdzą się do pracy, lecz - jeśli masz odwagę na mały eksperyment - szpilki zamień na sneakersy, a koszulę - na t-shirt z nadrukiem, body z odkrytymi plecami lub krótką bluzeczkę, nieco odsłaniającą brzuch.

Reklama

Więcej modnych ubrań z H&M:

Sukienka z H&M błyskawicznie się wyprzedaje. Jest piękna i kosztuje tylko 79 zł

Ten dżinsowy kombinezon z H&M to prawdziwy bestseller. Musisz go zobaczyć!

Sukienka z H&M zachwyciła internautki. Wszyscy chcą ją mieć!

Bluzka z H&M to hit sprzedażowy. Jak wygląda i ile kosztuje?

Te spodnie z H&M są przebojem nowej kolekcji. To najmodniejszy wzór sezonu!