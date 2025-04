Idzie wiosna, a razem z wiosną nieodzowny jej element - zwiewne sukienki. Kochamy je w każdym wydaniu, mini, maxi, midi... W swoich szafach mamy naprawdę sporą kolekcję, ale nigdy nie zaszkodzi mieć o jedną sztukę więcej. Szczególnie, gdy jest taka piękna!

Jeśli szukasz nowej sukienki na nadchodzący sezon, warto zajrzeć do Zary. Znalazłyśmy tam wyjątkowo ładny model. Jesteśmy zakochane w tym kroju i kolorze, ale czy to oby na pewno sukienka dla każdego? Warto to ocenić samemu.

Sukienka z Zary - komu będzie pasować?

Koszulowa sukienka to zawsze dobry wybór, ale istnieje wiele jej wariantów. Chociaż ten model z Zary ma wiązanie w pasie, nie jest zwężany. Warto więc przymierzyć kreację przed kupnem, by upewnić się, czy na pewno pasuje do naszej sylwetki, by nie zdarzyło się tak, że zamiast eksponować nasze atuty, jedynie uwypuklimy mankamenty figury.

fot. Materiały prasowe

Komu będzie pasować ta sukienka z Zary? Przede wszystkim osobom, które nie boją się nosić krojów mogących zniekształcić sylwetkę. Jeśli masz wąską talię i szerokie biodra, również nie musisz się martwić, że będziesz wyglądać jak w sukience po babci.

Sukienka z Zary nie ma jednak oczywiście samych wad. Ma wyjątkowo ładny kolor, który będziemy bardzo często spotykać w letnich kolekcjach. Do tego koszulowy krój nigdy nie wyjdzie z mody i pasuje do każdej okazji. Sukienka z Zary kosztuje obecnie 349 złotych. Nie jest to mała kwota, ale w jej przypadku płaci się głównie za materiał, z którego jest wykonana.

Sukienka została uszyta z wiskozy pochodzącej ze zrównoważonych upraw, które gwarantują ponowne zalesienie.. Jeśli martwi cię wycinka lasów i marnotrawstwo dóbr naturalnych - wody, energii - to wybór dla ciebie nie tylko ze względu na jej dobry wygląd.

Noś do niej półbuty, sandały lub najmodniejsze tej wiosny klapki - szczególnie te na obcasie lub w fasonie mule. Nie możesz zapomnieć o biżuterii - ten kolor materiału będzie pięknie eksponował zarówno srebrne, jak i złote ozdoby. Zapomnij o zasadzie więcej=mniej i nie bój się zaszaleć z błyskotkami, szczególnie w pierwszych ciepłych dniach.

