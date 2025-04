Najmocniejsze głosy polskiej sceny muzycznej razem!

Już 28 i 29 sierpnia stadion Zawiszy w Bydgoszczy wypełni się głosami czołowych polskich artystek. W ramach Women’s Voices Bydgoszcz Festival inspired by Answear.com wystąpią m.in. Paulina Przybysz, Brodka, Margaret, Rosalie, Monika Borzym, Kasia Lins, Ania Karwan i wiele innych… Women’s Voices, którego tegoroczna edycja po raz pierwszy odbędzie się w formie 2-dniowego festiwalu dobrej muzyki, ma podkreślić sprawczość kobiet, ich niesamowitą moc i wartość, której powinny być świadome. Wydarzeniu patronuje Answear.com, który pragnie jeszcze bardziej zbliżyć się do kobiet, umacniać je w ich decyzjach i kroczeniu własną ścieżką oraz dopingować do zmian i walki o lepszą przyszłość. Historię piszą dziś kobiety – wspólnie pokażmy, na co nas stać!

Paulina Przybysz w sesji promującej limitowaną kolekcję answear.LAB

Festiwalowe idee są bliskie także młodej marce answear.LAB, która zainspirowana hasłem przewodnim tegorocznej edycji: Girl Power, stworzyła limitowaną kolekcję o tej samej nazwie. Przepełniona pozytywną energią, romantyczna i buntownicza zarazem, na nowo definiuje panujące w modzie zasady… a w zasadzie ich brak. Będąca antidotum na nakaz, łączy w sobie wygodę, uniwersalność i funkcjonalność – moda ma przecież służyć kobiecie, nie na odwrót. Znajdziemy tutaj rockowe koszulki damskie, wygodne bluzy i spodnie, uniwersalne jeansy i denimowe koszule, minimalistyczne sukienki, wreszcie praktyczne dodatki: pojemne torby i buty na solidnej, wyrazistej podeszwie.

Women’s; Voices Bydgoszcz Festival łączy jeszcze jeden wspólny mianownik, którym jest Paulina Przybysz. Dyrektorka artystyczna festiwalu wystąpiła bowiem w sesji promującej kolekcję. „Girl Power to kolekcja stworzona przez kobiety dla kobiet. Swoim buntowniczym charakterem inspiruje do zmian i życia na własnych zasadach. Cieszę się bardzo, że mogłam stać się częścią tego projektu.” – mówi artystka.

Kolekcja, która wspiera fundację Martyny Wojciechowskiej

Kolekcja Girl Power zachęca klientki do swobodnego komunikowania własnych potrzeb, wyrażania emocji i odważnego kroczenia przez życie – własną wytyczoną ścieżką. „Dzięki tej kolekcji, chciałam stworzyć coś więcej niż codzienny ubiór, wyrazić więcej niż element mody. Stąd znane motywy wzmocnione o zaangażowane, wspierające hasła, zachęcające, aby mieć odwagę, sięgać po więcej i próbować nowych rzeczy… Tworząc każdą kolekcję muszę mieć pewność, że znajdzie ona swoje miejsce w świecie i nie będzie wyłącznie interpretacją trendów danego sezonu. ” – mówi Agnieszka Korsak, dyrektorka marki answear.LAB

Limitowana kolekcja nie tylko jest świeżym spojrzeniem na aktualne trendy w modzie - to także okazja do pokazania swojego siostrzeństwa, a dla tysięcy kobiet na całym świecie szansa na lepsze życie. Marka answear.LAB przeznaczy bowiem dochód ze sprzedaży swojej kolekcji fundacji UNAWEZA stworzonej przez podróżniczkę i kobietę pełną mocy – Martynę Wojciechowską. Organizacja wspiera kobiety w drodze do spełnienia ich marzeń, wyrównuje szanse społeczne, prawne i ekonomiczne oraz pomaga w kwestiach materialnych. Dodaje im skrzydeł, aby w pełni mogły działać - czy chcesz stać się częścią tego wielkiego dzieła? Limitowaną kolekcję Girl Power kupisz wyłącznie w sklepie internetowym Answear.com: https://answear.com/s/lab-girl-power

