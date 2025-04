Czarny płaszcz to klasyka, którą po prostu trzeba mieć w swojej szafie. Większość z nas wybiera na wiosnę płaszcz właśnie w tym kolorze. Powód jest prosty: to ponadczasowe okrycie, które pasuje do wielu stylizacji. Rewelacyjny model znalazłyśmy na wyprzedaży w Zarze (tak wciąż trwa!). Jego cena została obniżona o połowę.

Reklama

Czarny płaszcz na wiosnę z wyprzedaży w Zarze

Mowa o prostym, czarnym, dwurzędowym płaszczu o długim kroju. To model z kołnierzem z klapami, naszytymi z przodu kieszeniami oraz rozcięciem z tyłu. Ma lekko taliowany fason, który pięknie prezentuje się na kobiecej sylwetce. Co więcej, ze względu na swoją uniwersalność, będzie dobrze wyglądał na każdym typie figury.

fot. Materiały prasowe

Wyprzedaż zimowa w Zarze powoli dobiega końca, lecz jeszcze ciągle można znaleźć na niej prawdziwe modowe perełki. Uwielbiamy wyszukiwać dla was takie okazje, a czarny płaszcz uznajemy właśnie za jedną z nich. Tym bardziej, że ten model ma bardzo dobry skład materiałowy, który zawiera aż 75 % wełny.

Przed sezonową obniżką trzeba było za niego zapłacić 499,00 zł, lecz obecnie można go kupić za 249,00 zł. To bardzo dobra cena za klasyczny płaszcz, który posłuży na lata.

Wciąż zastanawiasz się, dlaczego warto kupić czarny płaszcz? Oto 5 powodów, z którymi trudno dyskutować:

To eleganckie okrycie, które można nosić zarówno na dzień, jak i na wieczór. Doskonale uzupełnia zestawy biurowe, lecz równie dobrze będzie wyglądał do wieczorowych stylizacji.

Czarny płaszcz sprawi, że sylwetka będzie prezentowała się na szczuplejszą i smuklejszą niż jest w rzeczywistości.

Możesz go nosić również do stylizacji casual. Styliści zalecają, by zestawiać go również ze sneakersami i miejskimi plecakami.

To zakup na lata. W przyszłym sezonie nadal będzie modny, i w kolejnym, i w kolejnym...

To baza absolutna kobiecej garderoby, obok jeansów, ramoneski, jeansowej kurtki i szpilek.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Zary:

Księżna Kate w spodniach z Zary. Kupiła je na wyprzedaży za 29 zł

Płaszcze wiosna 2020 - 4 najmodniejsze modele z Zary

Botki na wiosnę 2020 z Zary - 4 najmodniejsze modele